Un ghețar uriaș s-a prăbușit în mare chiar sub ochii turiștilor. Imaginile au devenit virale VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 12:09
626 citiri
Ghețarul se prăbușește spectaculos în mare Foto: Captură video YouTube/ ABC News

O bucată imensă din ghețarul Brüggen, cunoscut și ca Pío XI, din sudul Chile s-a desprins și s-a prăbușit în mare.

Momentul spectaculos a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe internet.

Martorii au reușit să surprindă cum o secțiune înaltă din gheață s-a rupt, s-a înclinat și apoi a căzut în apa rece, provocând un zgomot destul de puternic.

Clipul se oprește înainte de a se vedea valul creat. Specialiștii susțin că prăbușirea unei mase atât de mari de gheață produce, de obicei, unde uriașe.

Ghețarul Brüggen se află în Parcul Național Bernardo O’Higgins, în sudul extrem al Chile. Este considerat un ghețar din emisfera sudică, în afara Antarcticii, potrivit USA Today.

Pío XI are o lungime de 64 de kilometri, un front lat de 6 kilometri și pereți de gheață care se ridică la 70-80 de metri deasupra nivelului mării. Suprafața ghețarului depășește 1.300 de kilometri pătrați, ceea ce îl face cea mai mare masă de gheață din America de Sud, în afara regiunii antarctice.

Aceste prăbușiri glaciare atrag pasionații de surf, pentru că pot genera valuri de dimensiuni uriașe. Chiar și așa, este destul de greu ca cineva să fie în locul potrivit și la momentul potrivit pentru a prinde valurile.

„O minune a naturii”

Fiind una dintre minunile naturale ale Patagoniei chiliene, Brüggen face parte din Câmpul de Gheață Patagoniană de Sud, a treia cea mai mare întindere de gheață continentală din lume, după Antarctica și Groenlanda.

De asemenea, ghețarul poartă numele geologului germano-chilian Johannes Brüggen Messtorff și este una dintre atracțiile naturale majore din Chile.

„Este o minune a naturii și o destinație obligatorie pentru oricine vrea să vadă puterea și frumusețea gheții din Patagonia”, conform Chile Travel & News.

