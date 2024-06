Prima ţară din istoria modernă în care au dispărut toți gheţarii. Care sunt motivele VIDEO FOTO

Dezastru ecologic pentru o țară din America de Sud. A rămas și fără ultimul ghețar care se mai afla pe teritoriul său.

Ultimul gheţar din Venezuela, în Sierra Nevada de Mérida - care avea odinioară o suprafaţă de 450 de hectare - mai acoperă în prezent doar două hectare, după ce în 1910 această ţară din America Latină avea şase gheţari în Anzii Cordilieri.

Unii cercetători au declasat gheţarul la un simplu "câmp de gheaţă", în contextul în care, potrivit normelor internaţionale, un gheţar acoperă cel puţin zece hectare.

Gheţarul Humboldt, mai cunoscut drept La Corona, era ultimul dintre cei şase gheţari de peste 1.000 de hectare înregistraţi în 1910 pe teritoriul venezuelean.

Corona Glacier (Humboldt peak, Venezuela)

2017 | 2024

Last seven years in the life of the last glacier to remain in the Sierra Nevada de Mérida, Venezuela 🧊🥵

But what difference does the loss of such a small patch of ice make, you ask?

