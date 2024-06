Fenomenul ”apocaliptic” creează groază: ”Este devastator pentru întreaga lume”, de la Londra în Italia, New York și Maldive

Un studiu efectuat de către o echipă de experți condusă de către Universitatea California, Irvine, din Statele Unite și publicat în revista Proceedings of the National Avademy of Sciences pe 20 mai 2024, a făcut o descoperire îngrijorătoare pentru întreaga lume. Experții avertizează că un fenomen catastrofal, topirea ”ghețarului apocaliptic” Thwaites din Antarctica ar pune în pericol orașe și țări importante de pe glob, precum Londra, Italia, Rotterdam, Maldive, New York și Shanghai din cauza creșterii nivelului mării, la cote planetare.

Cercetătorii spun că este o amenințare reală la nivel mondial – de la Veneția până în Țările de Jos, din Maldive până la Londra – iar acum oamenii de știință se tem că topirea accelerată a „ghețarului Apocalipsei” din Antarctica ar putea să o acționeze mai repede decât s-a crezut până acum, potrivit The Telegraph.

Spre exemplu, pe țărmurile din Kiribati, apa de mare se învârte în case pe piloni, spălând recoltele și apele subterane proaspete. Nicio parte a acestui stat insular nu se ridică la mai mult de doi metri deasupra Oceanului Pacific. Doi atoli au dispărut deja sub valuri, iar oamenii de știință prevăd că această zonă ar putea fi nelocuibilă în următoarele câteva decenii, strămutând sute de mii de oameni.

Pentru prima dată, au apărut dovezi că apa caldă de mare pătrunde sub colosalul ghețar Thwaites, provocând creșterea nivelului mării la nivel global. „Îngrijorarea este că subestimăm viteza cu care se schimbă ghețarul, ceea ce ar fi devastator pentru comunitățile de coastă din întreaga lume”, a spus dr. Christine Dow, profesor la Facultatea de Mediu de la Universitatea din Waterloo, Canada și coautor al lucrării.

Pe măsură ce schimbările climatice împing temperaturile globale din ce în ce mai mari, ghețarii și calotele de gheață din regiunile muntoase și calotele polare se topesc. Gheața care se erodează curge direct în oceanele lumii, ridicând nivelul mării.

Nivelul mării la nivel global a urcat cu aproximativ nouă centimetri din 1880. Orice creștere bruscă ar putea fi catastrofală pentru orașele de coastă, precum Londra, New York și Shanghai.

Ghețarul Thwaites rivalizează cu statul Florida ca mărime și deține suficientă apă pentru a ridica oceanul cu 65 de centimetri, sau puțin peste 2 picioare. Masa de gheață reprezintă deja 4% din creșterea nivelului mării a planetei și pierde 50 de miliarde de tone de gheață anual.

Thwaites, care măsoară aproximativ 120 de kilometri lățime și 1,2 kilometri adâncime, se topește încet de zeci de ani. Acum, o echipă de cercetători internaționali a descoperit dovezi ale unei „topiri mai viguroase”.

„În ghețar, există aceste caracteristici care arată că apa intră și umple un iaz de sub gheață în acel moment, umplându-se și golindu-se”, a explicat Dr. Rob Larter de la British Antarctic Survey, care a studiat pe larg ghețarul Thwaites.

Autorii studiului sperau că va dura sute de ani pentru ca Thwaites să-și piardă gheața, dar acum se tem că ar putea fi o chestiune de zeci de ani. Dr. Larter a spus că studiul reprezintă „veriga lipsă” în explicarea a ceea ce se întâmplă „sub multe sute de metri de gheață”.

Oamenii de știință cred că națiunile vulnerabile ar trebui să investească în a se proteja de creșterea nivelului mării, așa cum a făcut Londra cu Bariera Tamisa. Pe termen lung, ei spun că cea mai bună cale de urmat este limitarea emisiilor de carbon.

Dar pentru ”ghețarul Apocalipsei” poate fi deja prea târziu. „Probabil este prea târziu pentru a opri retragerea generală a gheții arctice”, a spus dr. Larter. „Probabil că am ajuns la punctul fără întoarcere.”

