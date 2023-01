Și jucător și oficial. Postură inedită pentru unul dintre cei mai buni sportivi români

Jucătorul Valentin Ghionea (38 de ani), care încă activează la formaţia CS Dinamo Bucureşti, a fost numit, vineri, în funcţia de coordonator al loturilor naţionale de juniori şi tineret ale României, a anunţat într-o conferinţă de presă preşedintele Federaţiei Română de Handbal, Constantin Din.

"Valentin Ghionea este încă jucător activ la Dinamo, echipă cu care are şanse mari să se califice în fazele superioare ale Ligii Campionilor. Dar când îşi va încheia contractul cu Dinamo ne va da o mână de ajutor să ne atingem obiectivele la nivel de echipe naţionale. Eu am foarte mare încredere în Vali Ghionea şi cred că vom face lucruri bune împreună. El cunoaşte foarte bine handbalul mondial şi european, cunoaşte foarte bine modelul introdus de Xavi Pascual la Dinamo şi în cadrul echipei naţionale. Vali Ghionea va fi practic liantul dintre prima reprezentativă şi celelalte echipe naţionale. El vine să ne ajute datorită pasiunii şi dragostei pe care o are faţă de handbal. Ca funcţie va fi încadrat ca un coordonator al loturilor naţionale de juniori şi tineret la masculin şi poate ulterior şi la feminin. Pentru început va fi doar pe partea masculină a loturilor naţionale, unde deja a început să transmită din cunoştinţele lui. A urmărit şi evaluat loturile naţionale de juniori şi tineret la câteva acţiuni şi împreună am tras concluzia că putem face lucruri bune pentru handbal", a spus Din.

Valentin Ghionea a declarat la rândul său că pregăteşte un proiect pentru ca echipele naţionale ale României să progreseze cât mai repede.

"Mulţumesc conducerii federaţiei pentru această ofertă, e un semn al aprecierii pentru toată cariera mea şi pentru ce am făcut eu pentru handbalul românesc. Eu sper să reuşim să ducem la cale un proiect pe care îl pregătim pentru a putea progresa cu echipele naţionale. Dorim să facem asta cât mai repede pentru că suntem presaţi de timp, de rezultate. Eu cred că dacă vom munci aşa cum trebuie şi vom pune la punct unele lucruri vom progresa foarte repede", a spus jucătorul formaţiei Dinamo.

Prezent la conferinţa de presă, secretarul general Viorel Mazilu a explicat că FRH are nevoie de oameni capabili care pot lucra la nivel de juniori şi tineret, aşa cum este cazul lui Valentin Ghionea.

"Mă bucur că Vali a acceptat să vină, eu cu el ne ştim de o viaţă. Avem nevoie de sprijinul lui. Strategia noastră la federaţie este să investim de jos, să aducem oameni capabili care să poată să coboare să lucreze şi la nivel de juniori, nu doar la seniori. Vali este unul dintre ei şi sper în viitor să ni se alăture şi alţii. Avem nevoie de toţi pentru că avem o strategie mare pentru a ajunge acolo unde ne-am propus noi", a precizat Mazilu.

