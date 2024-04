Gianina van Groningen, speranță pentru România la Jocurile Olimpice: ”Nu poți să te desparți de prima dragoste”

Gianina van Groningen (Beleagă), canotoare care a revenit după o pauză de aproximativ un an şi jumătate, a declarat, luni, că ea şi colega sa de la dublu vâsle, categorie uşoară, Ionela Cozmiuc, nu subestimează nicio adversară şi sunt determinate să obţină un rezultat bun la Campionatele Europene de la Szeged (Ungaria).

"Urmează o competiţie foarte importantă înainte de Jocurile Olimpice. Aşteptăm cu nerăbdare pentru că avem timpi foarte buni şi mergem încrezătoare. Formăm o echipă matură şi va fi pentru prima oară când vom concura din nou după Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nu subestimăm nicio adversară, dar suntem determinate să obţinem un rezultat bun la Europene", a spus ea.

Canotoarea a explicat că şi-a recâştigat locul în proba de dublu vâsle, categorie uşoară, în urma unei selecţii.

"Au fost multe motive pentru care am luat o pauză de canotaj, iar motivul revenirii este că nu poţi să te desparţi de prima dragoste. Acum mă bucur de acest sport în fiecare zi. Eu a trebuit să îmi recâştig locul în barcă, pentru că era un dublu deja format când am revenit, Ionela şi Mariana (n.r. - Mariana Dumitru). Ele au demonstrat anul trecut că sunt foarte competitive. Aşa că a trebuit să îmi recâştig locul printr-o selecţie în trei. Am demonstrat că dublul Gianina - Ionela e mai rapid, aşa că acum de-abia aşteptăm să ne luptăm cu cele mai puternice echipe", a precizat Gianina van Groningen.

Ionela Cozmiuc a declarat că nu vânează aurul la Campionatele Europene, ci urmăreşte în principal să îmbunătăţească timpul de la antrenamente în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Paris.

"Nu ştiu dacă nu se poate fără Gianina, pentru că barca a fost calificată fără ea. Dar asta nu înseamnă că a fost cea mai bună variantă aceea, a fost varianta de rezervă să spun aşa. Însă eu cred că dublul Ionela - Gianina e unul care a confirmat, suntem de două ori consecutiv campioane mondiale, iar anul acesta putem arăta din nou că această echipă este foarte valoroasă. Noi acum la Europene nu vânăm aurul, mergem acolo să facem cea mai bună cursă a noastră. Vrem să ne îmbunătăţim timpul de acasă din antrenamente, care e foarte bun, de altfel. Iar dacă vom reuşi, atunci sigur că şi medalia de aur va sta la gâtul nostru", a afirmat Ionela Cozmiuc.

România participă la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (25-28 aprilie) cu 13 echipaje.

La ediţia 2023 a Campionatelor Europene, desfăşurată la Bled (Slovenia), România a câştigat şase medalii, dintre care cinci de aur şi una de argint.