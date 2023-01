Omagiu emoţionant al Sampdoriei pentru Vialli şi Mihajlovic FOTO

Clubul italian Sampdoria Genoa a ţinut să aducă, duminică, înaintea startului meciului cu Napoli, din Serie A, un emoţionant omagiu lui Gianluca Vialli. A fost omagiată şi memoria lui Sinisa Mihajlovic.

Înaintea meciului din etapa a 17-a din Serie A, dintre Sampdoria şi Napoli, pe stadion s-a păstrat un minute de reculegere în memoria lui Gianluca Vialli, fostul atacant al clubului genovez, decedat vineri, la vârsta de 58 de ani. În tribune, fanii au afişat bannere care omagiau memoria fostului număr 9, printre care unul pe care se puteau citi trei cuvinte: „Bomber, Campion, Legendă” şi altul pe care scria Veţi trăi mereu în inimile noastre”.

S-a păstrat un minut de reculegere şi în memoria lui Sinisa Mihajlovic, fost jucător al Sampdoriei, care a murit la sfârşitul lunii decembrie, de leucemie.

La marginea terenului s-au aflat preşedintele Sampdoriei, Marco Lanna, alături de antrenorul Dejan Stankovic şi de copiii lui Sinisa Mihajlovic. Ei au au arătat publicului tricouri imprimate cu numărul 9, purtând numele lui Vialli, şi cu numărul 11, purtând numele lui Mihajlovic.

Totodată, jucătorii napoletani Giacomo Raspadori, Giovanni Di Lorenzo şi Salvatore Sirigu au adus buchete de flori ca omagiu în memoria celor doi dispăruţi.

The love towards Gianluca Vialli and Siniša Mihajlović 👇👇👇 #SampNapoli pic.twitter.com/iuz8AT4vc4