Buffon, amendat pentru blasfemie. Ce a facut portarul italian si cat trebuie sa plateasca

Potrivit L'Equipe, Buffon i-ar fi adresat cuvintele blasfematoare colegului sau Manolo Portanova, la partida cu Parma, din 19 decembrie (scor 4-0) pentru Juventus Incidentul, care nu a fost suprins de camerele de televiziune, a fost captat intr-o inregistrare audio.Blasfemia figureaza in codul justitiei sportive italiene. Incepand din 2010, s-au decis in Italia mai multe sanctiuni in cazul jucatorilor si antrenorilor care au rostit cuvinte considerate blasfemie.