Formaţia Paris Saint-Germain a învins AS Monaco, scor 4-2, într-un meci disputat în devansul etapei a 16-a a Ligue 1, marcat de accidentarea portarului italian Gianluigi Donnarumma, care a suferit un „traumatism facial”.

Gianluigi Donnarumma a fost nevoit să-şi părăsească coechipierii în minutul 22, când a fost victima unui fault neintenţionat, dar extrem de periculos, al lui Wilfried Singo, care l-a lovit cu piciorul în faţă.

„Victima unui traumatism facial cu răni multiple, Gianluigi Donnarumma va fi supus examenelor medicale şi va trebui să rămână inactiv timp de mai multe zile”, a precizat clubul parizian.

Pentru Paris Saint-Germain au marcat Doue (24), Dembele (64, 90+7) şi Ramos (83), în timp ce pentru AS Monaco au înscris Ben Seghir (53) şi Embolo (60).

În clasament, PSG este lider, cu 40 de puncte, iar AS Monaco este pe trei, cu 30 de puncte.

