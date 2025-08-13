Sar scântei după anunțul șocant al lui Donnarumma: ”Enormă lipsă de respect”. La ce echipă va juca portarul

Gianluigi Donnarumma FOTO X @brfootball

Agentul lui Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a denunţat marţi, într-un interviu acordat Sky Sport Italia, „o enormă lipsă de respect” din partea PSG şi a vorbit despre posibilitatea unei acţiuni în justiţie, relatează L'Equipe.

„Un castel construit în patru ani s-a prăbuşit în zece zile”, a declarat Enzo Raiola la scurt timp după ce portarul italian, deja trecut pe tuşă de clubul parizian, şi-a anunţat marţi plecarea de la PSG, declarându-se „dezamăgit şi amărât”.

„Situaţia a durat mult timp, deoarece PSG a propus condiţii mai puţin avantajoase în primăvară, pe care Gigio le-a acceptat din respect pentru club şi suporteri”, a explicat el iniţial. „Cu toate acestea, în martie-aprilie, după ce am decis să mergem mai departe împreună, clubul a modificat din nou regulile. Aşadar, am preferat să discutăm din nou după finala Ligii Campionilor.

"Am discutat din nou după Cupa Mondială a Cluburilor, ei au confirmat situaţia, iar eu am răspuns că Gigio îşi va respecta contractul (care expiră în 2026), dar nu îl va reînnoi. Apoi, în ultimele zece zile, PSG a schimbat din nou totul".

Clubul din capitala Franţei l-a transferat săptămâna trecută pe portarul francez Lucas Chevalier (23 de ani) pentru aproape 55 de milioane de euro.

„Înţeleg necesitatea de a angaja un nou portar, dar a-l lăsa să plece pe Gigio după tot ce a făcut pentru club este o enormă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei”, a concluzionat agentul italian, adăugând că „imaginea lui Gigio a fost pătată”.

Acum, Donnarumma ar putea reveni în Anglia, având în vedere că Manchester City şi jucătorul în vârstă de 26 de ani au ajuns la un acord, precizează L'Equipe.

