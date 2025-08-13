Sar scântei după anunțul șocant al lui Donnarumma: ”Enormă lipsă de respect”. La ce echipă va juca portarul

Agentul lui Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a denunţat marţi, într-un interviu acordat Sky Sport Italia, „o enormă lipsă de respect” din partea PSG şi a vorbit despre posibilitatea unei acţiuni în justiţie, relatează L'Equipe.

„Un castel construit în patru ani s-a prăbuşit în zece zile”, a declarat Enzo Raiola la scurt timp după ce portarul italian, deja trecut pe tuşă de clubul parizian, şi-a anunţat marţi plecarea de la PSG, declarându-se „dezamăgit şi amărât”.

„Situaţia a durat mult timp, deoarece PSG a propus condiţii mai puţin avantajoase în primăvară, pe care Gigio le-a acceptat din respect pentru club şi suporteri”, a explicat el iniţial. „Cu toate acestea, în martie-aprilie, după ce am decis să mergem mai departe împreună, clubul a modificat din nou regulile. Aşadar, am preferat să discutăm din nou după finala Ligii Campionilor.

"Am discutat din nou după Cupa Mondială a Cluburilor, ei au confirmat situaţia, iar eu am răspuns că Gigio îşi va respecta contractul (care expiră în 2026), dar nu îl va reînnoi. Apoi, în ultimele zece zile, PSG a schimbat din nou totul".

Clubul din capitala Franţei l-a transferat săptămâna trecută pe portarul francez Lucas Chevalier (23 de ani) pentru aproape 55 de milioane de euro.

„Înţeleg necesitatea de a angaja un nou portar, dar a-l lăsa să plece pe Gigio după tot ce a făcut pentru club este o enormă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei”, a concluzionat agentul italian, adăugând că „imaginea lui Gigio a fost pătată”.

Acum, Donnarumma ar putea reveni în Anglia, având în vedere că Manchester City şi jucătorul în vârstă de 26 de ani au ajuns la un acord, precizează L'Equipe.

Ads