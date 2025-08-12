Șoc în fotbalul mondial! Decizia luată de portarul campioanei Europei

Autor: Teodor Serban
Marti, 12 August 2025, ora 23:07
240 citiri
Șoc în fotbalul mondial! Decizia luată de portarul campioanei Europei
Gianluigi Donarumma FOTO X Donnarumma

Portarul Gianluigi Donnarumma a postat, marţi seară, un mesaj pe contul său de Instagram în care le mulţumeşte suporterilor clubului şi coechipierilor săi şi confirmă plecarea sa de la Paris Saint-Germain.

"Din prima mea zi aici, am dat totul - pe teren şi în afara lui - pentru a-mi câştiga locul şi pentru a apăra poarta lui Paris Saint-Germain. Din păcate, cineva a decis că nu mai pot face parte din grup sau să contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit şi amărât", a scris Donnarumma.

Portarul italian, care a fost exclus din lot de antrenorul Luis Enrique, are un mesaj pentru fanii parizieni. "Sper să am ocazia să-i privesc pe fanii de pe Parc des Princes în ochi pentru ultima dată şi să-mi iau la revedere cum se cuvine", a scris el în italiană, engleză şi franceză.

”Dacă acest lucru nu se va întâmpla, vreau să ştiţi că sprijinul şi afecţiunea voastră înseamnă mult pentru mine şi că nu le voi uita niciodată. Îmi voi aminti întotdeauna emoţiile acelor seri magice şi pe voi, care m-aţi făcut să mă simt ca acasă", a preciat italianul.

Câştigătorul ultimei ediţii a Ligii Campionilor s-a adresat în cele din urmă coechipierilor săi: "Vă mulţumesc pentru fiecare luptă, fiecare zâmbet şi fiecare moment împărtăşit. Veţi fi întotdeauna fraţii mei. Să joc pentru acest club şi să trăiesc în acest oraş a fost o onoare imensă. Mulţumesc, Paris".

Portarul italian în vârstă de 26 de ani, care a jucat un rol decisiv în triumful lui PSG în Liga Campionilor în primăvară, mai avea doar un an de contract. Discuţiile privind prelungirea contractului fiind în impas, parizienii l-au recrutat pe Lucas Chevalier, care urmează să devină portarul numărul 1 al PSG.

Fosta mare campioană din tenis și-a dezvăluit boala: ”Văd două mingi”. Ce simptome a avut
Fosta mare campioană din tenis și-a dezvăluit boala: ”Văd două mingi”. Ce simptome a avut
Monica Seles, fosta regină a tenisului feminin din anii '90 cu 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, a dezvăluit, marţi, pentru Associated Press, că suferă de miastenia gravis, o boală...
Europa a cheltuit 72 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar nu are niciun cuvânt de spus în negocierile de pace dintre Trump și Putin. Cum s-a ajuns aici
Europa a cheltuit 72 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar nu are niciun cuvânt de spus în negocierile de pace dintre Trump și Putin. Cum s-a ajuns aici
În timp ce Statele Unite și Rusia pregătesc un summit cu miză geopolitică în Alaska, Europa privește de pe margine, deși a investit, în termeni financiari, mai mult decât Washingtonul în...
#Gianluigi Donnarumma, #portar, #psg, #campioana, #Europa , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alexandru Mitrita a intrat in istorie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc în fotbalul mondial! Decizia luată de portarul campioanei Europei
  2. Fosta mare campioană din tenis și-a dezvăluit boala: ”Văd două mingi”. Ce simptome a avut
  3. Uluitor! Sportivul care a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial
  4. Foamete extremă în țara antrenorului Reghecampf: Copiii sunt piele și os, oamenii mănâncă hrană pentru animale
  5. Scandal uriaș la Galatasaray. Morata, atac dur la adresa conducerii echipei: „Există principii care nu trebuie încălcate niciodată.”
  6. Cine e fotbalistul din Liga 1 dat afară după doar patru meciuri
  7. Cornel Dinu n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate: ”Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Sunt scârbit total”
  8. Cine e selecționerul care a demisionat după 15 ani pentru a antrena în liga a treia
  9. O nouă ”săgeată” a Rapidului către FCSB: ”Un singur club e ajutat”
  10. Românul pe care Edward Iordănescu l-a cerut la Legia. Nu e Ianis Hagi: „Trebuie să livreze”

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!