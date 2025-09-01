Transferul a fost confirmat. Super-echipa la care va juca ”Gigio”, portarul plecat de la campioana Europei

Gianluigi Donarumma FOTO X Donnarumma

Noul selecționer al naționalei de fotbal Italiei, Gennaro Gattuso, a confirmat luni că portarul Gianluigi Donnarumma, îndepărtat din lotul lui Paris Saint-Germain, se va alătura clubului englez Manchester City, informează AFP.

”Donnarumma trebuie să rezolve niște lucruri, să efectueze vizita medicală și apoi să semneze contractul cu Manchester City”, a declarat Gattuso într-o conferință de presă înaintea meciurilor echipei Italiei, cu Estonia și Israel, care vor avea loc pe 5 și 8 septembrie.

Împins spre plecare de Luis Enrique și înlocuit în poarta lui PSG de Lucas Chevalier, Donnarumma a ajuns la un acord cu City în urmă cu câteva zile.

Însă gruparea engleză aștepta să găsească o soluție pentru brazilianul Ederson, care este aproape să ajungă la Fenerbahce.

”Gigio”, în vârstă de 26 de ani, a fost unul dintre eroii campaniei victorioase a lui PSG în Liga Campionilor.

Fostul portar al lui AC Milan a ajuns la Paris în 2021. Înțelegerea sa cu PSG expiră în 2026, iar negocierile pentru prelungirea contractului au durat luni de zile înainte ca oficialii parizieni să decidă să le pună capăt.

