Șefii FIFA se freacă pe mâini de bucurie: venituri imense după Cupă Mondială feminină. Când are loc finala

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a declarat, vineri, că turneul final al Cupei Mondiale de fotbal feminin a generat venituri de peste 570 de milioane de dolari şi a permis forului mondial să atingă pragul de rentabilitate, în ciuda majorării premiilor în comparaţie cu ediţia din 2015, relatează Reuters.

Elveţianul a spus că a noua ediţie a competiţiei FIFA a fost "cea mai bună, cea mai mare şi cea mai importantă" şi a justificat decizia de mărire a premiilor în bani şi de extindere a turneului de la 24 la 32 de echipe.

"Au existat unele voci care au spus: Ar costa prea mult? Nu obţinem suficiente venituri, va trebui să alocăm fonduri. Iar părerea noastră a fost, ei bine, dacă trebuie să finanţăm, vom finanţa, pentru că trebuie să facem asta", a declarat oficialul la Convenţia FIFA de fotbal feminin. "Dar, de fapt, această Cupă Mondială a generat venituri de peste 570 de milioane de dolari americani, aşa că am ajuns la un echilibru. Nu am pierdut niciun ban şi am generat al doilea cel mai mare venit din orice sport, în afară, bineînţeles, de Cupa Mondială masculină, la nivel mondial".

Aceasta a fost una dintre puţinele comparaţii cu fotbalul masculin din discursul lui Infantino. Premiile de 440 de milioane de dolari pentru Cupa Mondială masculină din Qatar sunt totuşi considerabil mai mari decât cele 152 de milioane de dolari pe care le împart femeile din Australia şi Noua Zeelandă.

"Le spun tuturor femeilor: aveţi puterea de a schimba. Alegeţi bătăliile potrivite. Alegeţi luptele potrivite", a spus Infantino. "Continuaţi să insistaţi, păstraţi elanul, continuaţi să visaţi şi haideţi să mergem cu adevărat pentru o egalitate deplină. Nu doar egalitate la bani la Cupa Mondială, care este un slogan care apare din când în când. Egalitate la bani la Cupa Mondială, mergem deja în această direcţie. Dar asta nu ar rezolva nimic... pentru că este vorba de o lună la fiecare patru ani şi de câteva jucătoare din miile şi miile de jucătoare."

Anglia întâlneşte Spania în finala Cupei Mondiale de fotbal feminin, duminică, la Sydney, ora 13.00, în direct pe TVR 1.

