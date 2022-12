"Președintele FIFA îi tratează pe fotbaliști ca pe niște vite!" Infantino, pus la zid după ultima lui decizie

Înaintea finalelor Campionatului Mondial din Qatar, președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat oficial faptul că următoarea ediție a Campionatului Mondial al Cluburilor va fi organizată în 2025, cu un format schimbat, asemănător actualei Cupei Mondiale pe națiuni (32 de echipe).

Până în prezent, Mondialul Cluburilor s-a organizat în fiecare an, cu participarea câștigătoarelor Ligii Campionilor din fiecare confederație.

FIFA a descis să schimbe sistemul și să organizeze acest turneu final o dată la patru ani, prima ediție fiind anunțată pentru 2025.

S-a mărit și numărul de echipe care vor fi invitate 32 de cluburi, față de 7 câte au fost în 2021, la precedenta ediție, 2021, câștigată de Chelsea.

Totuși, ediția 2022, programată în februarie 2023 în Maroc, se va desfășura conform programării inițiale, aceasta urmând să fie ultima în actualul format.

Acest turneu cu 32 de echipe și care va încărca și mai mult programul a stârnit reacții furibunde, precum cea a lui Jamie Carragher, fostul fotbalist al lui Liveprool.

"Încă o idee ridicolă, precum a fost aceea de a organiza Cupa Mondială la fiecare doi ani. Jucătorii au nevoie de odihnă la un moment dat, sunt tratați ca vitele. FIFA urăște Liga Campionilor și de aceea își dorește ceva similar. Cluburile europene ar trebui să boicoteze acest turneu.

