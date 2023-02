Gică Craioveanu, dezvăluire după 30 de ani: de ce s-a certat cu Anghel Iordănescu și nu a mai fost luat la Mondialul din 1994

Gică Craioveanu e născut de Valentine's Day. Fostul fotbalist împlinește astăzi 55 de ani.

Gică Craioveanu s-a născut pe 14 februarie 1968. Părinții lui erau olteni, dar tatăl muncea la combinatul siderurgic de la Hunedoara și acolo s-a născut și viitorul fotbalist.

"Avea un salariu foarte, foarte bun și de asta a ajuns acolo. Îmi aduc aminte că l-au pus naș de botez pe tatăl lui Florea Văetuș, mare fotbalist la Corvinul și Dinamo, a jucat și la echipa națională", a spus Craioveanu pentru Fanatik.

"A fost și momentul de cumpănă la 15 ani, am făcut un astm bronșic foarte grav și am fost la Slănic Moldova să mă recuperez, iar doi ani nu am putut să joc fotbal. Nu aveam voie să fac efort, mă sufocam dacă alergam două minute", a mai povestit Craioveanu.

După patru ani petrecuți la Universitatea Craiova (1991-1995), Craioveanu a plecat în Spania și a avut o cariera extraordinară la cluburile Real Sociedad, Villareal și Getafe. Apoi, a îmbrățișat meseria de comentator sportiv.

Însă la echipa națională Craioveanu a strâns doar 25 de selecții pentru care a marcat patru goluri.

Fotbalistul ar fi putut face parte din lotul echipei naționale pentru Mondialul din 1994, dar nu a fost selecționat din cauza unei discuții pe care a avut-o cu Anghel Iordănescu.

"Regret că am avut acea discuție cu nea Puiu înainte de Mondialul din ′94 și am rămas acasă. Mă folosea vârf și mie nu îmi plăcea să stau cu spatele la poartă, am jucat tot timpul al doilea vârf sau în stânga, dreapta cum eram folosit în acel 4-2-3-1, care este acum la modă. Este cel mai mare regret, dar și că am pierdut Cupa României cu Gloria Bistrița, pe care mi-am dorit să o câștig foarte mult. Eram căpitanul Craiovei, am avut un parcurs foarte bun, dar am pierdut finala cu 1-0, cred că o singură dată au ajuns la poartă".

