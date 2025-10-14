Gică Craioveanu n-a avut milă de Mircea Lucescu: "Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:30
427 citiri
Gică Craioveanu n-a avut milă de Mircea Lucescu: "Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa"
Gică Craioveanu FOTO Captură DigiSport

Gică Craioveanu îl critică pe Mircea Lucescu după victoria României cu Austria: „Nu am auzit să spună că a pierdut două puncte cu Cipru”.

Fostul internațional Gică Craioveanu (57 de ani) l-a criticat dur pe selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria „tricolorilor” în preliminariile Campionatului Mondial, scor 1-0 cu Austria.

Mircea Lucescu și-a asumat integral meritele pentru succesul obținut în ultima fază a partidei, prin golul lui Virgil Ghiță (27 de ani), declarând: „În primul rând e victoria mea! Că am pregătit meciul așa cum trebuie. Apoi e victoria lor. Nimic nu e întâmplător pe teren.”

Replica lui Gică Craioveanu a venit imediat și fără menajamente:

„Am văzut că a zis că a câștigat meciul dumnealui. E primul antrenor care văd că el câștigă meciul de unul singur. Când e victorie e a lui și când e înfrângere e a echipei? Nu, cu toții suntem aici. Sunt mai războinic acum.

Nu am auzit să spună că a pierdut două puncte cu Cipru. Îl respect și îl apreciez enorm pe Nea Mircea, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa”, a spus Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Ciprian Marica a dezvăluit cine urma să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu: "Avea bagajele făcute"
Ciprian Marica a dezvăluit cine urma să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu: "Avea bagajele făcute"
În cazul unui eșec cu Austria, Mircea Lucescu urma să plece de la cârma echipei naționale, iar oficialii FRF aveau înlocuitorul pregătit. Mircea Lucescu a fost pe punctul de a părăsi...
Dan Petrescu a remarcat un tricolor: „Când ziceam eu de el, toată lumea mă lua la mișto”
Dan Petrescu a remarcat un tricolor: „Când ziceam eu de el, toată lumea mă lua la mișto”
Dan Petrescu a subliniat agresivitatea și dăruirea mijlocașului, calități pe care le apreciază foarte mult. Fostul antrenor al echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, crede că Vlad Dragomir nu...
#Gica Craioveanu, #mircea lucescu, #echipa nationala, #Romania Cipru, #Romania Austria , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa 12 ani! Michael Schumacher a dat "primul semn de viata" dupa accidentul "horror" si a aparut dovada
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
OUT! A aflat ca va fi dat afara chiar dupa Romania - Austria

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mai bine stăteau acasă! Naționala României care a primit 15 goluri în două meciuri
  2. Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață”, la 12 ani după accident
  3. Șoc la Tokyo! Brazilia o conducea pe Japonia cu 2-0, dar e incredibil ce a urmat
  4. Gică Craioveanu n-a avut milă de Mircea Lucescu: "Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa"
  5. Jaqueline Cristian și-a aflat următoarea adversară. Românca vrea revanșa
  6. Încă o veste proastă pentru FC Barcelona înainte de El Clasico!
  7. Ciprian Marica a dezvăluit cine urma să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu: "Avea bagajele făcute"
  8. Apelul a fost respins, iar Israel a fost eliminată de la Campionatul Mondial
  9. Dan Petrescu a remarcat un tricolor: „Când ziceam eu de el, toată lumea mă lua la mișto”
  10. Mircea Lucescu și-a explicat decizia neașteptată de la națională: ”Nu puteam să continui!”