Gică Craioveanu n-a avut milă de Mircea Lucescu: "Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa"

Gică Craioveanu îl critică pe Mircea Lucescu după victoria României cu Austria: „Nu am auzit să spună că a pierdut două puncte cu Cipru”.

Fostul internațional Gică Craioveanu (57 de ani) l-a criticat dur pe selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria „tricolorilor” în preliminariile Campionatului Mondial, scor 1-0 cu Austria.

Mircea Lucescu și-a asumat integral meritele pentru succesul obținut în ultima fază a partidei, prin golul lui Virgil Ghiță (27 de ani), declarând: „În primul rând e victoria mea! Că am pregătit meciul așa cum trebuie. Apoi e victoria lor. Nimic nu e întâmplător pe teren.”

Replica lui Gică Craioveanu a venit imediat și fără menajamente:

„Am văzut că a zis că a câștigat meciul dumnealui. E primul antrenor care văd că el câștigă meciul de unul singur. Când e victorie e a lui și când e înfrângere e a echipei? Nu, cu toții suntem aici. Sunt mai războinic acum.

Nu am auzit să spună că a pierdut două puncte cu Cipru. Îl respect și îl apreciez enorm pe Nea Mircea, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa”, a spus Craioveanu, potrivit digisport.ro.

