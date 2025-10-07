Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate pentru a reveni pe bancă!

Gică Hagi (60 de ani) ar putea reveni curând în antrenorat, la doar câteva luni după ce s-a despărțit de Farul Constanța, echipa pe care a condus-o spre titlul de campioană în 2023.

După ce, pe 2 iunie, a renunțat la postul de manager tehnic al dobrogenilor, „Regele” s-a menținut aproape de club, în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Totuși, potrivit informațiilor dezvăluite de Iamsport, Hagi ar fi gata să accepte o nouă provocare — în Turcia, țara unde a rămas un simbol al fotbalului chiar și la mai bine de două decenii de la retragere.

Hagi negociază cu mai multe cluburi din SuperLig

Sursele citate susțin că impresarii lui Hagi se află în discuții avansate cu mai multe cluburi din SuperLig, iar șansele ca acesta să fie numit antrenor până la finalul anului sunt „foarte mari”.

„Dorința lui Gică este clară – vrea să revină în fotbalul turc, acolo unde se simte iubit și respectat”, scrie Iamsport.

Deocamdată nu au fost dezvăluite numele echipelor interesate, însă negocierile sunt în desfășurare.

A mai antrenat în Turcia: Bursaspor și Galatasaray

Hagi cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia. A mai antrenat aici în trei rânduri – Bursaspor, apoi de două ori pe Galatasaray, clubul cu care a câștigat Cupa Turciei (2005) și pe care l-a condus și în Liga Campionilor.

Legătura „Regelui” cu Turcia s-a păstrat vie, fanii „Cim Bom” considerându-l în continuare o legendă, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

