Ce socoteli își face Gică Hagi în lupta pentru titlu: ”Când eşti mai jos, trebuie să te uiţi în sus”

Antrenorul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că depinde doar de jucătorii săi dacă vor reuşi să câştige titlul în Superliga de fotbal, de pe prima poziţie a clasamentului având ca opţiune doar victoria în fiecare partidă.

Tehnicianul consideră că Universitatea Craiova, adversara din etapa a 3-a a play-off-ului, este o echipă bună, cu un lot echilibrat.

"E un meci acasă, în care singurul nostru obiectiv este acela de a câştiga. Trebuie să luăm cele trei puncte, dar cred că şi adversarul se gândeşte la asta, pentru că are nevoie de victorie pentru a intra în luptă. E o echipă foarte bună, cu un lot echilibrat, jucători foarte buni fizic şi tehnic. Cred că trebuie să facem un meci foarte bun, ambele faze să le facem la nivelul cel mai înalt, aşa cum am făcut-o la ultimul meci acasă în care am câştigat. Când eşti mai jos, e clar că trebuie să faci socoteli şi să te uiţi în sus, dar când eşti pe primul loc, singura socoteală pe care o poţi face este aceea de a câştiga meciul. Depindem doar de noi dacă vom fi la sfârşitul campionatului pe primul loc, a declarat Hagi.

El se aşteaptă ca partida cu Universitatea Craiova să fie una cu schimbări rapide de ritm şi la o intensitate ridicată.

"Suntem conştienţi că suntem în play-off, că jucăm meciuri foarte grele, unde tot timpul trebuie să fii la înălţime, să te autodepăşeşti, să dăm tot ce avem mai bun. Jucătorii sunt bine, cei care au fost la lot au intrat un angrenajul echipei şi sperăm să vină victoria, pentru că ar fi foarte bună. Sunt două echipe foarte bune în tranziţie, contează foarte mult cât de repede treci de la o fază defensivă la acea ofensivă. Acest lucru trebuie să-l facem foarte bine şi să fim mai iuţi ca ei. Eu cred că va fi un meci cu ritm şi intensitate. Nu cred că va fi vorba de agresivitate. În fotbal există dueluri şi există contact şi trebuie să fii pregătit pentru acest lucru. Nu poţi evita contactul, o echipă agresivă este cea care are ritm şi intensitate", a adăugat Hagi.

Echipa de fotbal Farul Constanţa va întâlni formaţia Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul din Ovidiu, într-o partidă din cadrul etapei a 3-a a Superligii.