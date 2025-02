Dezamăgire maximă pentru Gică Hagi: ”Am stat foarte slab”

Rapid București a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-1 (2-1), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

Rapid a făcut un pas important spre play-off, grație golurilor marcate de Alexandru Dobre (8), Elvir Koljic (39) și Claudiu Petrila (69 - penalty). Dobre a deschis scorul, după ce Bogdan Țîru a ratat intervenția. Bosniacul Koljic a marcat primul său gol pentru Rapid, cu capul, după cornerul executat de Petrila. Claudiu Petrila a închis tabela din penalty, după un henț comis de Dan Sîrbu, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu ajutorul arbitrajului video.

Golul gazdelor a fost marcat de Denis Alibec (17), cu o reluare spectaculoasă din voleu, la mingea trimisă de Victor Dican.

Farul a avut ocazii mari de gol prin Alibec (16, 55), Ionuț Vînă (45+2), Euard Radaslavescu (52) și Iustin Doicaru (86 - bară), iar Rapid a avut două bare, prin Koljic (27) și Petrila (79).

La final, antrenorul Farului, Gică Hagi, a fost extrem de dezamăgit, în special de apărare.

„Am vorbit și cu jucătorii. Ofensiv, am făcut un meci destul de bun, cu toate că, de multe ori, am fost precipitați. Nu avem posesia. Când am avut-o, ne-am și creat ocazii foarte mari să marcăm. Partea defensivă a lăsat de dorit, nu doar în acest meci, ci și în altele. Adversarii te pedepsesc, indiferent că e Rapid sau altcineva.

Fotbalul are două faze; trebuie să le faci bine pe ambele. Defensiv, acum, la cald, pot spune că am stat foarte slab. Nu vreau să folosesc cuvântul ”frustrare”, e fotbal. Frustrarea o pot avea oamenii dezavantajați, cei care se nasc cu defecte, nu noi, sportivii. Trebuie să reflectăm, mai ales pe faza defensivă. Denis a marcat, dar echipa câștigă meciurile dacă ambele faze sunt făcute corect.

Contează mai mult jocul colectiv. Ofensiv, am făcut lucruri bune. Dacă marcam noi, eram acolo, însă așa sunt toate meciurile, cu mici detalii la care trebuie să fii atent. Din punct de vedere defensiv, am făcut un meci foarte slab. Următoarele partide vor fi ca toate celelalte. Dacă jucăm bine, poți să iei toate cele trei puncte, dacă nu, se întâmplă ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat Hagi la finalul partidei, conform Gsp.ro.

