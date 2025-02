Gică Hagi dezvăluie secretul căsniciei cu Marilena după 30 de ani: „I-am dat totul. Am o nevastă căreia îi mulțumesc că mă suportă”

Gică Hagi a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre soția sa, Marilena, cu care împarte viața de trei decenii. Fostul mare fotbalist și actual antrenor spune că, în familia lor, Marilena este cea care organizează totul, iar el se dedică muncii sale. Deși a fost căsătorit anterior, abia în această a doua căsnicie a găsit echilibrul și fericirea dorită.

La 60 de ani, Gică Hagi își pregătește o carte și își continuă cariera în fotbal, în timp ce Marilena a preferat discreția. Cei doi au împreună doi copii, Kira și Ianis Hagi, care și-au clădit propriile drumuri în actorie și fotbal.

Gică Hagi: „Ea are totul pe mână, eu sunt la muncă”

Într-un interviu, Hagi a descris-o pe Marilena ca fiind pilonul principal al familiei. „Marilena e mai discretă, știu că mă iubește, știu că mă suportă. Nu vrea să vorbească prea mult! Ea e în spate, ea e patroana, ea ține tot, eu sunt la muncă. Ce vrei să zic? Eu, la muncă și ea, acasă! Și ea împarte tot, ea e șefa! Ce să… că așa e! Șefa! Ea are totul pe mână! I-am dat totul pentru că… chiar am o nevastă căreia îi mulțumesc că mă suportă și datorită ei copiii noștri sunt unde sunt”, a mărturisit Hagi pentru Gazeta Sporturilor.

Marilena și-a amintit și începuturile relației lor, povestind cum timiditatea i-a unit. „Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate. Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machedonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a povestit Marilena pentru Newsweek România.

Ads

Marilena, discretă în privința fotbalului

Hagi a menționat că soția sa nu se implică în discuțiile despre fotbal, chiar dacă are cunoștințe despre acest sport.

„Ea are noțiuni de fotbal, dar nu, nu se bagă. Asta ar fi culmea!”, a spus Hagi, completând în glumă că sora sa, în schimb, nu se ferește să își exprime opiniile.

După 30 de ani de căsnicie, Gică și Marilena Hagi rămân un cuplu unit, iar fostul mare fotbalist recunoaște că succesul familiei sale i se datorează în mare parte soției sale.

Ads