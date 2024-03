Hagi nu e sigur de play-off. Ce a declarat după egalul cu Adrian Mutu

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a 29-a din Superligă.

Gazdele au deschis scorul în minutul 65, când Ronaldo Deaconu a înscris după o deviere a lui Louis Munteanu. Clujenii au egalat în minutul 83, cu un şut superb al lui Ajeti. S-a terminat 1-1 şi CFR rămâne pe locul al treilea în clasament, cu 50 de puncte. Farul este pe loc de play-off, al 5-lea, având 42 de puncte, dar aşteaptă ultima etapă pentru a fi sigură de prezenţa între primele şase echipe ale Superligii.

”Meritam victoria fără doar și poate. Am făcut un meci foarte bun până în ultimele minute. La ultima fază, nu am recuperat o minge a doua, știam că fac asta. Ăsta e fotbalul, mergem înainte. Am făcut un meci bun. Am încercat să îi punem în criză de spațiu și timp. Au jucători valoroși. Erau puțin dezamăgiți, dar le-am ridicat moralul. Avem timp să ne recuperăm mental și fizic și apoi să câștigăm în ultima etapă.

Nu suntem aici să dăm vina pe cineva. Toată echipa a muncit, toată echipa a vrut. Adversarul era calificat în play-off, nu a avut presiune. Am avut ocazii multe, trebuia să marcăm mai mult.

Cred că în ultimele minute, mental, probabil vrei să treacă minutele cât mai repede, să se termine. I-am lăsat puțin să ne domine. Le-am spus că nu ai cum să faci asta pentru că au calitate. De aceea am făcut pressing avansat cât am mai putut.

Mai e de jucat un meci, vom vedea. Trebuie să ne odihnim, să reflectăm și apoi să pregătim meciul cu FC Botoșani. Simt că echipa nu are continuitatea de anul trecut, dar am avut momentele noastre, știm să jucăm fotbal.

Să nu uitați un lucru, s-au schimbat 11 jucători, dar nu că vrea Farul, ci pentru că trebuie. Nu ai ce să faci, trebuie să facem lucrul ăsta ca să plătim oamenii. Vom vedea ce se va întâmpla. Poate vom intra în play-off.

Adi Mutu e un antrenor bun, vine din număr 10, e creativ, disciplinat. Vine din Italia, a învățat ce înseamnă disciplina tactică. E un antrenor tânăr foarte bun”, a spus Gică Hagi la finalul meciului.