Gică Hagi i-a transmis o scrisoare lui Răzvan Burleanu, iar președintele FRF a făcut-o publică

Fostul mare internaţional român Gheorghe Hagi a transmis, printr-o scrisoare adresată preşedintelui FRF Răzvan Burleanu, un mesaj pentru Federaţia Română de Fotbal şi echipa naţională a României, cu ocazia calificării la Euro 2024.

“În urma performanţei pe care fotbalul românesc a realizat-o prin calificarea echipei naţionale de seniori la Campionatul European din 2024, care va avea loc în Germania, Farul Constanţa şi Academia Gheorghe Hagi vă transmit sincere felicitări pentru parcursul excelent şi mult succes la turneul final de anul viitor.

Cu acest prilej transmitem felicitările noastre şi selecţionerului Edward lordănescu pentru modul în care a reuşit să formeze un grup unit, pentru performanţa de a încheia neînvins această campanie, precum, bineînţeles, întregului staff şi tuturor celor care au contribuit la acest succes.

Academia Gheorghe Hagi a avut ca principal obiectiv, încă de la început, creşterea şi formarea tinerilor fotbalişti pentru sportul de performanţă, pentru a avea şansa ca, la un moment dat, să poată îmbrăca inclusiv tricoul echipei naţionale.

Suntem mândri că am putut contribui şi noi, prin jucătorii crescuţi la clubul nostru, la această calificare a primei reprezentative la C.E din 2024, unde România va avea ocazia de a semna o nouă pagină de istorie pentru fotbalul românesc.

Am considerat mereu că România nu duce lipsă de talente, România are foarte mulţi jucători valoroşi care ne pot oferi foarte multe momente incredibile. Ne bucurăm că această generaţie are acea mentalitate de a crede în propriile forţe, de a lupta mereu până la capăt. Avem Convingerea că suntem cu toţii pe drumul pe care ni-l dorim, Credinţa că se pot depăşi performanţele generaţiilor trecute şi Curajul că putem învinge pe oricine.

Felicitări, România!

Gheorghe HAGI”, este mesajul fostului internaţional, potrivit frf.ro.