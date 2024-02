Supărare maximă pentru Gică Hagi după meciul cu Dinamo: ”Sunt multe de zis, la cald”. Un singur jucător l-a mulțumit

Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul Constanţa, a fost nemulţumit de evoluţia jucătorilor săi în înfrângerea suferită cu Dinamo, luni seara, la Ovidiu, scor 0-2.

„Din păcate s-a văzut că nu avem mentalitate. Sunt multe de zis, la cald. Am încercat să le spun toată săptămâna să fie cu picioarele pe pământ, să fie serioşi pentru că Dinamo a jucat de la egal la egal cu orice echipă, nu a pierdut oricum, iar noi nu suntem Dumnezei. Nu suntem atât de mari, atât de valoroşi că putem să jucăm fotbalul cum l-am jucat. Meciurile le câştigă o echipă.

Meciurile le câştigă o echipă, trebuie să fie cu toţii într-o direcţie, când ataci, ataci şi cu portarul, când te aperi, te aperi şi cu numărul 9. Trebuie să facă lucrurile totuşi, împreună. Voi evalua şi voi vedea ce trebuie făcut pentru că nu mai putem merge în direcţia asta. În prima repriză nu am jucat nimic, nu am înţeles nimic. Totul înseamnă viteză, noi am fost lenţi, previzibili, fără clarviziune. Le-am atras atenţia, din păcate nu am reuşit să-i fac să înţeleagă că e un meci foarte greu. Mergem înainte. E o seară grea, dar mergem înainte, mai avem meciuri şi trebuie să dovedim...”, a declarat Gheorghe Hagi, care l-a remarcat din echipa sa doar pe căpitanul Larie.

Farul a fost învinsă, luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, de Dinamo Bucureşti, în etapa a XXV-a a Superligii.