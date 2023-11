Mesajul lui Gică Hagi după eliminarea din Cupa României: "Trebuie să ne trezim"

Echipa Farul Constanţa a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, de formaţia Gloria Buzău, în grupele Cupei României.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Dumitrache, în minutul 86.

În clasamentul grupei D, Farul ocupă ultimul loc, fără niciun punct după două etape, iar Gloria Buzău este pe locul 4, cu trei puncte.

Ce a declarat Gheorghe Hagi

"Am venit cu o echipă tânără. Am lăsat mai mulți acasă, care au dus greul. Am dat oportunitatea și altora, să arate ce pot cu o echipă puternică din Liga a doua.

Din păcate, puțină personalitate. Joci, joci, pasezi, dar până la urmă trebuie să fii mai iute, mai inteligent ca adversarul.

Clubul nostru așa e, trebuie să dea șansă la copii. Unii mi-au plăcut, unii mai puțin, o să le dăm în continuare încredere.

Nu sunt mulțumit, mă așteptam mult mai mult de la cei experimentați și de la ceilalți.

Trebuie să ne trezim, să strângem rândurile", a spus Hagi.

Grupa D

1. Voluntari 4p

2. CSU Craiova 4p

3. UTA 3p

4. Gloria Buzău 3p

5. Tunari 2p

6. Farul 0p

Ads