Gică Hagi, un nou discurs manifest: ”Un singur lucru ne aşteaptă, groapa. Eu oricum mă duc încolo”

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat că şi-a făcut datoria la Constanţa şi mai mult de atât nu poate să facă, menţionând că a muncit 14 ani pe gratis sau pe 500 de euro salariu şi doreşte să vină altcineva în locul său. Hagi a mai afirmat că prioritatea numărul 1 la Farul este să găsească acţionari.

“Noi ne-am făcut datoria cu vârf şi îndesat la Constanţa. Mai mult de atât eu nu pot să fac. Nu o să stau toată ziua să muncesc, am muncit 14 ani, doar acum în ultimii doi ani am luat bonusuri, dar am muncit 14 ani pe gratis sau pe 500 de euro salariu. Asta nu o să mai poată se întâmple, nu o să mai fie, nu poate să meargă înainte aşa. Şi eu vreau să aduc pe altcineva şi eu vreau să fie altcineva în postul ăsta, că nu întotdeauna pot să dau randament, nu întotdeauna o să fiu eu perfect, că sunt şi eu om ca toţi oamenii, ca toţi ceilalţi”, a afirmat Gheorghe Hagi.

El a precizat că Farul trebuie să găsească acţionari şi că lucrurile nu pot merge la fel în fiecare an.

“Vreau să găsesc să vină altcineva în locul meu, pentru că suntem manageri şi când eşti manager o dată îţi merge, o dată nu îţi merge şi după aceea, bineînţeles, pe plan administrativ, prioritatea numărul unu a lui Farul e una singură, să găsească acţionari pentru că e construit în formula aceasta ca să poată să devină mai bun decât e, ca să poată să se dezvolte. Dacă se va întâmpla lucrul ăsta, da, dacă nu, să nu fie suprize să nu reducem lucrurile, pentru că lucrurile nu pot merge în fiecare an la fel. În fiecare an Farul lucrează cu deficit de buget. Cine se pricepe şi ştie, ia mesajul foarte clar”, a mai declarat antrenorul.

Hagi a subliniat că nu poate face mai mult decât a făcut până în prezent.

“Lucrează cu deficit de buget pe care îl aprobă subsemnatul şi după aia se duce să muncească. Fără salariu. Mi se pare cam mult, mi se pare că ok, un an, doi, trei, cinci, şapte, zece am făcut-o, dar mai mult de atâta nu o să o fac. Nu pot să merg la infinit, pentru că una este să ai 45 - 48 de ani, acum mă duc şi eu spre o vârstă şi uşor, uşor trebuie să las loc să vină şi alţii, pentru că nu e uşor să manageriezi presiunea rezultatelor, a obiectivelor. Meseria mi-o voi face”, a mai punctat Hagi.

El a mai adăugat că Farul este un club pe profit.

“Farul e un club care merge foarte, foarte bine. În ultimii şase ani e cel mai bun. A făcut profit. Eu n-am adus niciun ban de acasă. Trebuie să o ştiţi şi pe asta, în ultimii şase ani n-am adus bani de acasă. Am dat o primă la echipă, că mai fac şi eu unele lucruri pentru echipă. Suntem un club foarte bine, care arată bine, dar, atenţie, lucrăm cu deficit de buget. Trebuie să producem jucători şi să vindem jucători”, a mai afirmat Hagi.

El a tras un semnal de alarmă şi pentru fotbalul românesc.

“Un singur lucru ne aşteaptă, chiar dacă ne-am calificat, groapa. Eu oricum mă duc încolo, n-am cum, dar săracii copiii ăştia, dacă vrem să creştem o generaţie, vrem să avem altceva, trebuie să schimbăm lucrurile din temelie”, a mai declarat Hagi.