Gică Hagi, după ce a avut trei goluri anulate cu Rapid: "Noi am învins, numai că nu ni s-au dat golurile!"

Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul Constanţa, a acuzat arbitrajul pentru anularea celor trei goluri marcate de formaţia sa în meciul de miercuri, de pe teren propriu, cu Rapid, scor 0-0.

„Ambiţii multe, fiecare a vrut să câştige meritam cele trei puncte. Am marcat de trei ori. Conducerea mi-a spus că nu s-a dat nicio imagine, nici o reluare de la golul doi, care mi s-a părut valabil. Alţii câştigă cu gol care nu-i valabil, la linie. Mie nu mi se dă pentu că e gol tot la fel şi nu mi se dă! Şi ce facem? Că-s puncte! Puncte importante. Băieţii ăştia au muncit, au alergat, au jucat fotbal şi trebuia să câştige meciul. Şi uite că se pierd puncte şi rămânem pe acolo. Dar asta. Sunt sărbătorile. Cred că Farul a făcut un an bun. I-am felicitat pe toţi, chiar dacă am avut şi momente mai puţin inspirate. Din păcate meritam victoria, cele trei puncte. Dar asta e! Noi am învins, numai că nu ni s-au dat golurile! Noi am învins, nu a fost ofsaid. Mâna adversarului era în faţă. Ne convine, nu ne convine, trebuie să mergem înainte! Pot fi veniri, plecări, bineînţeles! Sunt jucători care au dat randament, sunt jucători care nu au dat randament. Nu s-au adaptat şi atunci probabil vor fi şi veniri şi plecări”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 21-a din Superligă. Gazdele au avut trei goluri anulate de VAR.

