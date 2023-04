Hagi, furios la declaraţii: "Întrebări de pe stradă! Ziceți și voi ceva bun de Farul? Ar fi culmea să vă dau explicaţii" VIDEO

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, s-a enervat după ce a fost egalat de Sepsi în ultimele minute.

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, crede că formaţia sa putea obţine toate punctele sâmbătă, în meciul cu Sepsi, dar ştie că urmează o partidă, cu Rapid, care trebuie câştigată pentru a spera la titlu.

Managerul Farului s-a enervat după o întrebare legată de declarațiile făcute de cei de la Sepsi înaintea partidei.

"Domnilor, hai să fim și serioși. Așa, să băgăm întrebări doar de dragul de a băga de pe stradă, mă scuzați. Noi am condus meciul, noi am construit. Anumite lucruri nu s-au făcut bine, punct. Suntem oameni. Defensiv, cred că am stat destul de bine, pentru că Sepsi n-a făcut nici două pase.

Suntem de pe primul loc! Suntem cei mai buni. Dar nu avem bugetul. Chiar în condițiile astea, am luat un punct la Sepsi.

Voi vedeți fotbalul ușor, intră pe teren și joacă. Ziceți și voi ceva bun de Farul? Ce vârstă au? Astea nu le vedeți?

Nu o să vă dau la nimeni ce schimbări fac. Nu o să vă dau explicații, asta ar fi culmea", a spus Hagi.

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Sepsi Sf Gheorghe în primul meci al etapei a şasea din play-off-ul Superligii.

Borza a deschis scorul în minutul 73, când Alibec a trimis în careu pentru Louis Munteanu, acesta a pasat în faţa porţii şi Borza a înscris. Marius Ştefănescu a egalat în minutul 90 pentru gazde, în urma unei pase oferite de Mihai Bălaşa şi partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Farul rămâne pe primul loc în clasament, cu 43 de puncte, iar Sepsi are 25 de puncte şi ocupă ultimul loc din play-off, al şaselea.