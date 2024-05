Gică Hagi, șocat de valoarea unui adversar la meciul de adio: ”E ceva...n-am văzut”

Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă seară, după meciul de adio al Generaţiei de Aur, că el şi colegii săi au jucat cât au putut pentru suporteri, precizând că l-a frapat faptul că aceştia au venit cu copiii.

”Noi am jucat fotbal pentru suporteri cât am putut, pentru că eram mult mai mari decât adversari la vârstă. Publicul a fost lângă noi, ne-a susţinut. Ce m-a frapat foarte mult e că au venit alături de copiii lor. Chiar dacă anii trec, clar înseamnă că am făcut ceva. Lumea nu mă uită.

Felicitări lor şi în special copiilor care au venit să ne vadă. Nu ne cunoşteau. Una e internet, alta e realitatea. Toţi am simţit că e mai greu să jucăm fotbal. Fotbalistul, în momentul de faţă, trebuie să fie pregătit la intensitatea jocului. Noi am simţit asta azi. De vină sunt mămica şi tăticul (n.r. pentru talentul său). Ei sunt de vină că am acest har.

Tot timpul am exersat şi încercat să şutez. Adversarii au fost foarte buni, Maicon e ceva...n-am văzut. Parcă încă juca la Inter, foarte bun. În prima repriză au avut o echipă net superioară”, a spus Gică Hagi, potrivit digisport.ro.

Generaţia de Aur a făcut spectacol în meciul său de adio, sâmbătă seara, pe Arena Naţională, învingând selecţionata Legendelor Lumii, cu scorul de 3-2. Gică Hagi a marcat un gol, din penalty.

