Gică Hagi, mesaj emoționant pentru toți fanii naționalei. Ce a postat "Regele" pe rețelele sociale după ultimul meci al Generației de Aur

Gică Hagi a transmis un mesaj pe rețelele sociale după partida de aseară, ultima reprezentație a Generației de Aur.

"Fericit să fiu din nou pe teren, după 30 de ani, alături de colegii cu care am trăit cele mai mari bucurii la echipa națională!

55.000 de suflete tricolore în tribune, voi veți fi mereu Generația de Aur a României!", a scris Hagi.

Fostul căpitan al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi, a declarat, sâmbătă seara, după meciul de retragere al "Generaţiei de Aur" a fotbalului românesc, că el şi colegii săi au jucat în această partidă numai pentru suporteri şi că au încercat să dea totul pe teren.

"Nu e o retragere, am încercat să facem un eveniment care spun eu că a ieşit foarte bine. Noi am jucat fotbal pentru suporteri şi am încercat să dăm totul, atât cât am putut, pentru că suntem mult mai mari ca adversarii. Sunt nişte ani buni diferenţă. Publicul a fost iar lângă noi, pentru că e greu să uite performanţele pe care le-am făcut noi. Pe mine ce m-a frapat a fost că toţi au venit cu copii. Am văzut foarte mulţi copii în tribune, asta înseamnă că noi chiar am făcut ceva, chiar dacă anii au trecut. Lumea nu ne uită", a spus liderul "Generaţiei de Aur".

"Despre fotbal e mai uşor să vorbeşti, dar e mai greu să-l joci. Asta am simţit toţi astăzi. Pentru foştii jucători e mai greu să joace. Mulţi dintre noi suntem antrenori, iar azi a fost o zi bună la care să reflectăm la anumite lucruri. Am înţeles în seara asta că fotbalul e foarte greu şi că trebuie să fii foarte bine pregătit. Asta trebuie să transmit jucătorilor tineri că degeaba ai talent, degeaba ai minte, degeaba stai bine în teren dacă nu te duce corpul", a adăugat antrenorul formaţiei Farul.

Hagi a fost impresionat sâmbătă seara de brazilianul Maicon: "Adversarii din această seară au fost foarte buni. Au fost însă mai blânzi... Maicon e ceva de n-am văzut. Parcă încă mai joacă, parcă acum e la Inter. E aşa de puternic, dublu cât noi. Nu am văzut aşa ceva. A fost super. În prima repriză adversarii au avut o echipă foarte bună, net superioară nouă. La noi s-a văzut că avem o vârstă şi ne-am mişcat mai greu. Dar am arătat că mai avem calitate, s-a dat şi penalty-ul ăla, până la urmă a fost bine. Toată lumea a vrut să câştige, pentru că teren au fost numai campioni. Suntem fericiţi însă că toţi am ieşit sănătoşi, fără accidentări".