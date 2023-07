Hagi și Popescu, bulversați după eliminarea din Liga Campionilor: ce s-a întâmplat târziu în noapte

Farul Constanța a pierdut cu 3-0 meciul cu Sheriff Tiraspol, partidă care a fost greu digerată de cei doi Gică din fruntea clubului, Hagi și Popescu.

Gică Popescu a dezvăluit la DigiSport că el și Hagi au petrecut aproape toată noaptea încercând să își explice ce s-a întâmplat.

”După meci, delegația noastră a plecat de la Tiraspol la Chișinău. La hotel, am rămas cu Gică până pe la 03:30 pentru a căuta explicații. Am întâlnit o echipă pe care a învins-o la Constanța. Pur și simplu nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Am tras anumite concluzii, pe care le vom transmite echipei.

Am avut jucători cu experiență, este inexplicabil modul în care am intrat pe teren, cu frică, fugeam de lucruri pe care le făceam foarte bine sezonul trecut și le-am făcut bine și la Constanța.

Eu cred că avem multe lipsuri din punct de vedere fizic, din cauza a ceea ce s-a întâmplat în această vară, cu jucătorii plecați. Echipa s-a antrenat doar 10 zile împreună. Suntem încă departe de forma în care am terminat sezonul trecut.

Eu sper ca această perioadă să nu dureze foarte mult și să încercăm din mers să acoperim acest decalaj fizic. Nu va fi ușor, pentru că ne interesează campionatul, ne interesează Conference League. Trebuie să spălăm imaginea proastă pe care am arătat-o aseară.

Am fost obligați să lăsăm jucătorii câteva zile în vacanță, altfel ar fi avut probleme musculare. Jocul a fost pierdut din cauza unor greșeli individuale pe care nu ai voie să le faci, cele de la golurile doi și trei”, a declarat Gică Popescu, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Ads