Gică Hagi, furios după ce a pierdut uluitor meciul cu Universitatea Craiova din Superliga

Farul a pierdut incredibil meciul de la Severin, cu Universitatea Craiova, 4-3.

Constănțenii au condus cu 3-1 dar la final s-au văzut învinși de olteni.

Gică Hagi a fost foarte supărat după încheierea partidei.

"Din păcate, nu am gestionat ultimele 5 minute din prima repriză cum trebuia, am fost deconectați. La pauză am vorbit, am încercat să jucăm. Din păcate, au creat presiune și au venit peste noi.

Asta e realitatea. Probabil în seara asta atât meritam. Fotbalul îți arată și calitățile, dar și defectele. Din păcate, noi am greșit în seara asta. La 3-1 nu a fost aceeași mentalitate.

Am greșit în seara asta, la 3-1 nu am mai avut aceeași atitudine, trebuie să jucăm 90 de minute, asta le scriu pe tablă, nu 20-25 de minute.

Schimbările fac parte din meci, o dată poți să faci bine, o dată nu. Nici eu nu sunt perfect. Cei care au intrat nu au adus nimic. Echipa pierde, suntem împreună. Nu trebuia să pierdem acest meci, restul nu mă interesează.

Am pierdut într-o manieră care nu trebuia să se întâmple. Cu toții am pierdut, fotbalul e făcut din greșeli, am făcut prea multe din păcate", a declarat Gică Hagi la Prima Sport.

După 9 etape, Rapid este lider în Superliga, cu 21 de puncte, urmată de Farul cu 18 puncte.

Universitatea Craiova este pe locul 5, cu 14 puncte și un joc mai puțin disputat.

Ads