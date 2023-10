Gică Hagi, discurs dur după egalul de acasă al Farului: "Am fost săraci"

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa a punctat nemulțumirile sale după meciul egal făcut acasă sâmbătă, scor 1-1, cu Universitatea Cluj.

„Am controlat jocul de la cap la coadă, am fost foarte săraci în jumătatea adversă, pe ultimii 30 de metri. Multe situaţii, dar puţină calitate. Ultima pasă şi şutul nu au mers. Sunt zile în care nu a ieşit. De aceea sunt şi puţin supărat, am pierdut două puncte. La gol a fost o greşeală copilărească, dar după aceea noi am produs fotbal. Dar în combinaţii şi la finalizare, foarte puţine sunt periculoase. Acum o să avem meci acasă, meci de trei puncte, pe care trebuie să-l câştigăm”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa Farul Constanţa a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa U Cluj, în etapa a 13-a din Superliga.

