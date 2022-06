Gică Hagi, reacție acidă după meciurile naționalei. "Îl avem pe nu în gură"

Prezent la Cluj, la meciul de retragere al lui Adrian Mutu din fotbal, Gică Hagi a vorbit despre naționala României după partidele din Liga Națiunilor.

"Regele" știe care poate fi strategia prin care România să revină la turneele finale, acolo unde era o prezență obișnuită pe vremea când Hagi era căpitanul echipei naționale.

Antrenorul de la Farul Constanța este de părere că România are mulți fotbaliști care pot deveni valoroși în timp.

"România are o singură strategie, să încerce să caute succesul cât mai repede. De aici trebuie să construim viitorul României. Avem nevoie de acest lucru. România are jucători mulți, are mulți jucători din care poți alege și cu care se poate construi ceva puternic. În timp se fac lucrurile mari, cu tineri și cu mult talent, iar în timp devin și valoroși.

E momentul să gândim și să transmitem acest mesaj. Avem nevoie de succes. Suntem prea negativi, îl avem pe nu în gură. Trebuie să apară succesul, dar nu e ușor", a spus Gică Hagi la Digi Sport.

România are are doar o victorie din trei jocuri și este pe ultimul loc în grupă.

