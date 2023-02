Alibec a strălucit cu Petrolul, dar Hagi a remarcat un alt jucător de la Farul: "A pictat pe teren"

Tehnicianul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Petrolul, scor 2-0, că victoria este meritată, însă formaţia sa încă nu este la capacitate maximă.

“Am jucat un meci foarte bun. Ritmul a fost foarte bun, am făcut ambele faze foarte bine. Am creat presiune, adversarul nu a avut timp să gândească. Asta s-a văzut. O victorie meritată, deşi am avut puţine goluri şi multe ocazii. Alibec se simte bine cu noi. A găsit echipa care îl pune în evidenţă. Jucăm un fotbal bun. Progresăm, creştem de la meci la meci. Alibec a ştiut fotbal întotdeauna. Nu putem scoate în evidenţă doar jucătorii din faţă. Şi apărătorii au jucat foarte bine azi. Mijlocaşii, nu mai vorbesc, Băluţă a pictat. Kiki a făcut un meci foarte bun, Borza la fel. Mazilu, cu experienţa puţină pe care o are, s-a descurcat foarte bine. Sunt puncte importante, care ne poziţionează acolo sus. Ne dau încredere. Trebuie să arătăm din ce în ce mai bine, nu suntem la capacitate maximă din punctul meu de vedere. Suntem pe drumul cel bun, ne dorim, vorbim mereu cum să progresăm. Sperăm să găsim drumul”, a spus Gheorghe Hagi, potrivit digisport.ro.

Formaţia Farul Constanţa a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii.

