Cu cine a ținut Gică Hagi la meciul Galatasaray - Barcelona. "Eu am o singură favorită, e nevasta mea"

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a fost întrebat ce favorită a avut între Galatasaray şi Barcelona şi a răspuns zâmbind "nevastă-mea", precizând apoi că a jucat la ambele formaţii, amândouă l-au tratat bine şi a văzut că şi acum lumea este mulţumită de el şi nu l-a uitat.

Hagi a povestit, vineri, într-o conferinţă de presă, despre invitaţia primită la meciul de Europa League de joi, de la Istanbul, dintre Galatasaray şi FC Barcelona.

"M-a chemat cineva din club, am primit invitaţia, am acceptat-o pentru că era aproape, pentru că era vorba de Galatasaray, am acceptat-o pentru că era vorba de cele două cluburi la care am jucat, atât eu, cât şi Gică (n.r. Popescu). Am mers acolo o zi, m-am simţit extraordinar. Am văzut ce înseamnă nivel înalt sau poate cel mai înalt. Suporterii au fost incredibili, 90 de minute au cântat. În orice moment şi-au încurajat echipa până la final şi la final i-au aplaudat", a declarat Hagi.

El a făcut şi o analiză a meciului de joi seara.

“O echipă care din minutul 1 a vrut să atace şi a câştigat, iar a doua echipă care mai mult s-a apărat. Barcelona a vrut să atace, a atacat din primul minut, a căutat victoria, au găsit-o pentru că ştiu să joace fotbal, pentru că au calitate mare.

Iar Galatasaray s-a rezumat mai mult sau mai puţin la apărare şi a încerca să surprindă pe un contraatac sau fază fixă. Lucrurile au mers bine până la un moment dat, le-a ieşit şi cu acel gol din fază fixă şi cu o ocazie mare la 0-0, dar valoarea jucătorilor şi o echipă atât de mare cum e Barcelona a făcut diferenţa”, a explicat antrenorului Farului.

Întrebat dacă i-a fost greu să aibă o favorită între cele două echipe, Gheorghe Hagi a răspuns:

“Eu am o favorită, e nevastă-mea. Alta nu pot să am. Nu e vorba de favorită. Am jucat la amândouă. Amândouă m-au tratat bine. La una am jucat mai mult, la alta mai puţin, ca ani. M-am simţit foarte bine şi mândru că m-am întâlnit cu ambii preşedinţi, am vorbit cu ei. Am lăsat ceva acolo, lucrurile importante, de jucător mare şi de om mare. Cred că am reprezentat cum trebuie România pentru că eram totuşi şi într-o parte şi într-alta eram român şi am reprezentat aşa cum trebuie. Am văzut că lumea e mulţumită de mine, nu mă uită şi asta e bine”.

Hagi şi Gică Popescu au fost prezenţi, joi seara, la meciul dintre Galatasaray Istanbul – Barcelona, din Liga Europa, încheiat cu scorul de 1-2.

