Ce a spus Gică Hagi după ce a fost bătut de Reghecampf la Constanța

Tehnicianul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-3, că formaţia sa a suferit pe faza defensivă, unde a pierdut dueluri.

”O echipă puternică, o echipă care are atitudine, determinare, are fotbalişti, are tehnică. Cred că şi noi avem ofensiv, dar defensiv am făcut mai puţin. S-au pierdut duelurile, s-au pierdut mingi, apoi au venit contraatacuri.

Ei au tras la poartă, noi n-am tras. Cred că şi noi am dus bine mingea în repriza a doua, dar e important să faci bine şi faza defensivă, unde noi am suferit. În fotbal, trebuie să faci ambele faze bine, mai ales când joci cu o echipă bună, în formă, aşa cum e Craiova”, a spus Hagi, potrivit Digi Sport.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1.

Au marcat Markovic ’15, ’45+2 şi Baiaram ’38.

În minutul 49, Laurenţiu Reghecampf a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaş galben pentru proteste.

În minutul 90+1, de la Farul a fost eliminat Adrian Petre pentru o intrare dură la Pigliacelli.