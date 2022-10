Gică Hagi, sincer după victoria cu echipa lui Adrian Mititelu. "Craiova merita mai mult. A jucat foarte bine"

Tehnicianul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat vineri seară, după meciul cu U Craiova 1948, scor 2-1, că rezultatul este unul excelent, dar constănţenii au “luat prea multe” şi adversarii lor au dominat.

“Rezultatul e excelent pentru noi. Puterea de a reveni de la 0-1 pe un teren dificil, cu o echipă care ne-a pus în dificultate mare... Am arătat că ştim să şi luptăm. Portarul este într-o formă foarte buună, mă bucur pentru el. În rest. Craiova a dominat. Asta e, am avut şansă. Doar meritul că am revenit de la 1-0 la 2-1

În rest felicitări Craiovei că a jucat foarte bine. Din păcate noi n-am fost cei care eram înainte. Am luat prea multe în seara asta. Craiova merita mai mult”, a spus Hagi la posturile care transmit Superliga.

Formaţia Farul Constanţa a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa U Craiova 1948, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii, în care a revenit de la 0-1.

Ads