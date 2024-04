Hagi "se alintă" după 5-1 cu CFR Cluj: "Mi-a crescut și mie credibilitatea"

Tehnicianul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat vineri seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 5-1, că jucătoriii săi au făcut o partidă perfectă.

”Un meci perfect. Tot ce am pregătit s-a întâmplat. Acum mi-a crescut credibilitatea în faţa jucătorilor. Să joci cu CFR Cluj la nivelul acesta, să domini, să ai ocazii... Am împins jocul, am stat sus în jumătatea lor. A ieşit bine! Sunt trei jucători (n.r. despre Cojocaru, Munteanu, Grameni) talentaţi în faţă, demonstrează că merită să joace în prima ligă. Au multe de învăţat, de căpătat experienţă. Trebuie să muncească mult, contează cum vor progresa şi ce vor învăţat. Ambiţia face diferenţa. Sper să fie ambiţioşi”, a spus Hagi, potrivit primasport.ro.

Formaţia Farul Constanţa a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa CFR Cluj, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Superligii.