Gică Hagi, înaintea meciului pe FCSB: "Cu asta îi batem pe toți! Suntem numărul unu din România în ultimii 14 ani"

Tehnicianul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că speră să fie inspirat la meciul cu FCSB, la care jucătorii săi trebuie “să exceleze”.

“Suntem pe un drum bun şi foarte bun, încă nu am ajuns să fim excelenţi, fantastici sau geniali. Dacă vom câştiga meciul de duminică va fi un lucru excepţional pe care l-a făcut echipa, clubul în această perioadă. În momentul de faţă un rezultat e cert: vom participa în cupele europene. Am pus în spatele nostru patru cluburi foarte bune, foarte bine organizate, cu mai multă experienţă, cu poaate bani mai mulţi şi obiective de la început spuse de a câştiga. Suntem mândri de tot ce am făcut în acest sezon, din vară până acum, sunt mândru de jucătorii mei, am un grup extraordinar”, a spus Hagi.

Antrenorul Farului spune că echipa lui are cei mai buni jucători: "În fiecare compartiment, începând de la portari, fundași, mijlocași, atacanți, avem cei mai buni jucători".

"Tinerii din Academie fac diferența. Cu asta îi batem pe toți! Suntem numărul unu din România în ultimii 14 ani", a mai spus Hagi.

El consideră că partida cu FCSB este foarte importantă, “cu o echipă foarte talentată, tehnică, cu experienţă mare”. “Noi trebuie să ne gândim doar la noi, să facem jocul nostru, să încercăm să facem mult mai bine ambele faze decât adversarul nostru. Ne dorim cele trei puncte, aceasta este mentalitatea la fiecare meci. Trei puncte foarte importante pentru a ajunge la excelent, excepţional. Viaţa merge înainte şi după acest meci. Vom continua procesul de dezvoltare. Suntem cu toţii mobilizaţi şi sperăm să câştigăm. Cred că va ieşi un meci foarte bun. Îmi pare rău că Alibec nu e cu noi, dar trebuie să ne adaptăm. Sper să fiu inspirat. Suntem pe primul loc, trebuie doar să rămânem pe primul loc. Sperăm să prindem o zi bună, să fim inspiraţi şi să câştigăm meciul. Sunt în faţa unui meci în care trebuie echipa mea să exceleze”, a afirmat Hagi.

Farul Constanţa întâlneşte rivala din lupta pentru titlu, FCSB, duminică, pe teren propriu, de la oraa 21.00, în etapa a noua a play-off-ului Superligii. Înaintea etapei a noua, penultima, Farul este lider în clasament, cu 47 de puncte, în timp ce FCSB este pe 2, cu 46 de puncte.