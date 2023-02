Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, a fost mulţumit de evoluţia elevilor săi în victoria de luni obţinută în faţa Universităţii Craiova, scor 2-1.

„60 de minute am jucat foarte bine, după aceea, am scăzut puţin. Ei au venit cu schimbări foarte bune, apoi a venit acel gol care ne-a lăsat un pas, doi înapoi.

Mazilu a jucat pentru că lipsea Denis Alibec, Mazilu e stângaci, e un copil bun, mă bucur pentru el şi pentru reuşita lui.

Ne place să fim pe primul loc, dacă tot suntem acolo. Jucătorii mă cunosc bine, știu că uneori creez anumite lucruri ca să trezesc echipa. Am avut o discuție azi de dimineață (n.r. - luni dimineață), noi nu obișnuim să facem chestia asta înainte de un meci, dar ieri (n.r. - duminică) nu am avut un antrenament reuşit, am făcut şedinţa, iar azi a fost foarte bine. Am făcut o ședință de antrenament cum trebuie în dimineața meciului, s-a văzut și în timpul partidei acest lucru.

Ne cunoaștem din ce în ce mai bine cu suporterii, o să vină și momentul în care o să ne urcăm și pe garduri.

La Constanța se aprinde o flacără! E un proiect aici. Un proiect pe cinci ani, plus alți cinci ani. Vrem să construim un proiect stabil”, a mai spus Hagi.

Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CS Universitatea Craiova, după un meci contând pentru etapa a 24-a din Superligă. Farul este lider în campionat.

