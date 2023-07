Gică Hagi și Marilena s-au căsătorit în 1995, după ce Regele a avut o căsnicie eșuată cu Leni Celnicu

Soția „Regelui” a dezvăluit cum a cucerit-o fostul mare internațional român în urmă cu aproape 30 de ani.

„Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. (…) Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate.

Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a spus Marilena, conform Newsweek.ro.

Cei doi au doi copii, pe Kira (26 ani) și pe Ianis (24 ani).

