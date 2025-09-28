Dezvăluiri uluitoare! Cum a cunoscut-o Gică Hagi pe soția lui: "Îi cerea lui Gigi casete"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 08:50
1289 citiri
Gică Hagi, alături de soția sa, Marilena. Foto: Captură TV

Gică Hagi s-a căsătorit cu Marilena în 1995, în urmă cu 30 de ani. Hagi juca atunci la FC Barcelona.

Marilena a fost a doua soție a lui Gică Hagi, care a divorțat de Leni Celnicu în 1991. Giovanni Becali a declarat că Gică Hagi a cunoscut-o pe Marilena după ce a văzut-o pe o casetă de la o nuntă macedonească.

La emisiunea „Don Giovanni”, celebrul impresar a făcut o serie de dezvăluiri despre rolul esențial pe care l-au avut anumite soții în cariera unor mari fotbaliști români. Printre exemplele pozitive pe care le-a evidențiat, se numără Marilena Hagi și Luminița Popescu.

„Cele mai corecte neveste de fotbaliști au fost surorile care sunt măritate cu Hagi și Popescu. Hagi s-a despărțit de fosta soție și a ajuns să o cunoască pe actuala soție după ce a văzut-o la o nuntă. Când era la Brescia, îi cerea lui Gigi casete cu nunțile macedonești și acolo a văzut-o.

Apoi au început să își scrie și, după un timp, mi-a zis mie că vine la Frankfurt pentru că trebuie să se întâlnească cu cineva. Erau Marilena și Luminița, venite la tatăl lor, care lucra în construcții acolo. Atunci le-am cunoscut și eu pe amândouă. Nu sunt doar niște fete minunate, ci și mame, sfătuitoare, economice.

A lui Popescu e avocat și are și firma ei. Sunt exemple de neveste de fotbaliști, de aia Hagi și Popescu au făcut și cariere. Și soția lui Mișa Klein era tot la nivelul ăsta”, a spus Giovanni Becali.

Ianis Hagi a vorbit despre momentul retragerii: ”Sper că va continua să o facă”
Ianis Hagi a vorbit despre momentul retragerii: ”Sper că va continua să o facă”
Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray Istanbul, în etapa a 7-a din Super...
Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”
Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”
Ioana Popescu, o cunoscută jurnalistă din România, a murit la numai 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C,...
#Gica Hagi, #Marilena, #luminita, #Gica Popescu, #neveste, #fotbalisti , #stiri lifesport
