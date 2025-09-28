Dezvăluiri uluitoare! Cum a cunoscut-o Gică Hagi pe soția lui: "Îi cerea lui Gigi casete"

Gică Hagi s-a căsătorit cu Marilena în 1995, în urmă cu 30 de ani. Hagi juca atunci la FC Barcelona.

Marilena a fost a doua soție a lui Gică Hagi, care a divorțat de Leni Celnicu în 1991. Giovanni Becali a declarat că Gică Hagi a cunoscut-o pe Marilena după ce a văzut-o pe o casetă de la o nuntă macedonească.

La emisiunea „Don Giovanni”, celebrul impresar a făcut o serie de dezvăluiri despre rolul esențial pe care l-au avut anumite soții în cariera unor mari fotbaliști români. Printre exemplele pozitive pe care le-a evidențiat, se numără Marilena Hagi și Luminița Popescu.

„Cele mai corecte neveste de fotbaliști au fost surorile care sunt măritate cu Hagi și Popescu. Hagi s-a despărțit de fosta soție și a ajuns să o cunoască pe actuala soție după ce a văzut-o la o nuntă. Când era la Brescia, îi cerea lui Gigi casete cu nunțile macedonești și acolo a văzut-o.

Apoi au început să își scrie și, după un timp, mi-a zis mie că vine la Frankfurt pentru că trebuie să se întâlnească cu cineva. Erau Marilena și Luminița, venite la tatăl lor, care lucra în construcții acolo. Atunci le-am cunoscut și eu pe amândouă. Nu sunt doar niște fete minunate, ci și mame, sfătuitoare, economice.

A lui Popescu e avocat și are și firma ei. Sunt exemple de neveste de fotbaliști, de aia Hagi și Popescu au făcut și cariere. Și soția lui Mișa Klein era tot la nivelul ăsta”, a spus Giovanni Becali.

