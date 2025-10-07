Gică Hagi și Marius Șumudică râvnesc același post! "Se bat" pentru o echipă din Turcia

Legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, ar putea reveni în fotbalul turcesc, de data aceasta în postura de antrenor al formației Eyüpspor, nou-promovată în Süper Lig.

Potrivit surselor apropiate clubului, numele său a fost propus oficial conducerii de către impresarii care îl reprezintă.

Informația despre varianta că Hagi să ajungă la Eyupspor a fost prezentată și de presa turcă după despărțirea dintre club și antrenorul Selçuk Şahin.

Dar Hagi nu e singurul care s-a propus la Eyupspor. Marius Șumudică este și el un pretendent la postul de antrenor, mai ales că Eyupspor îl are în rândurile sale și pe Denis Drăguș, un fotbalist extrem de apropiat de Șumudică.

Ultima dată, Hagi a antrenat echipa Farul Constanța din prima ligă a României. În cariera sa de antrenor, în vârstă de 60 de ani, el a mai pregătit Galatasaray, Bursaspor, Viitorul Constanța și echipa națională a României.

MArius Șumudică a mai fost în Turcia la Kayserispor, Rizespor, Gaziantep și Malatyaspor.

