Gică Hagi și Marius Șumudică râvnesc același post! "Se bat" pentru o echipă din Turcia

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 15:47
182 citiri
Gică Hagi și Marius Șumudică râvnesc același post! "Se bat" pentru o echipă din Turcia
Gică Hagi FOTO Facebook Gheorghe Hagi

Legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, ar putea reveni în fotbalul turcesc, de data aceasta în postura de antrenor al formației Eyüpspor, nou-promovată în Süper Lig.

Potrivit surselor apropiate clubului, numele său a fost propus oficial conducerii de către impresarii care îl reprezintă.

Informația despre varianta că Hagi să ajungă la Eyupspor a fost prezentată și de presa turcă după despărțirea dintre club și antrenorul Selçuk Şahin.

Dar Hagi nu e singurul care s-a propus la Eyupspor. Marius Șumudică este și el un pretendent la postul de antrenor, mai ales că Eyupspor îl are în rândurile sale și pe Denis Drăguș, un fotbalist extrem de apropiat de Șumudică.

Ultima dată, Hagi a antrenat echipa Farul Constanța din prima ligă a României. În cariera sa de antrenor, în vârstă de 60 de ani, el a mai pregătit Galatasaray, Bursaspor, Viitorul Constanța și echipa națională a României.

MArius Șumudică a mai fost în Turcia la Kayserispor, Rizespor, Gaziantep și Malatyaspor.

Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate pentru a reveni pe bancă!
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate pentru a reveni pe bancă!
Gică Hagi (60 de ani) ar putea reveni curând în antrenorat, la doar câteva luni după ce s-a despărțit de Farul Constanța, echipa pe care a condus-o spre titlul de campioană în 2023....
Fotbalistul care îl distruge pe "Rege": "Hagi, ești o scorpie! Stai jos și taci naibii din gură!"
Fotbalistul care îl distruge pe "Rege": "Hagi, ești o scorpie! Stai jos și taci naibii din gură!"
Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, fostul atacant al lui Beșiktaș, Pascal Nouma (53 de ani), a rememorat un episod tulburător petrecut în derby-ul cu Galatasaray, din toamna anului...
#Gica Hagi, #Marius Sumudica, #eyupspor, #Denis Dragus , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gică Hagi și Marius Șumudică râvnesc același post! "Se bat" pentru o echipă din Turcia
  2. Jucătorul naționalei lui Lucescu care nu știe limba română: ”O să învăț din dicționar”
  3. Dependența de care a scăpat Florinel Coman: ”Era terminat, îi plăcea prea mult apa, bea suc de struguri la nenorocire”
  4. Sorana Cîrstea, fără milă la Wuhan! Jelena Ostapenko a abandonat după un start fulgerător al româncei
  5. Meciuri tari pentru naționala României în noiembrie. Toate adversarele, calificate la CM 2027
  6. Verdict teribil pentru jucătorul Craiovei, după meciul cu FCSB
  7. Clipe dramatice pentru Emma Răducanu. Ce-a pățit la Wuhan Open
  8. Celebrul LeBron James va anunța ”decizia deciziilor”. Cum au reacționat fanii
  9. A urcat pe primul loc și atacă FCSB-ul lui Becali: ”Se uită la noi ca la niște sălbatici. De aia nu-l dau afară, poate vine altul”
  10. Cine sunt moldovenii care vor să dea lovitura cu România, pe Arena Națională. Lotul complet