Gică Hagi nu mai înțelege nimic: ”Cea mai proastă de până acum”

Tehnicianul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat vineri seară, după meciul cu Oţelul Galaţi, scor 0-1, că pentru constănţeni prima repriză a fost “cea mai proastă de până acum”.

”Nu a fost un meci echilibrat. Prima repriză a fost cea mai proastă a noastră de până acum, nu am nicio explicaţie. Totul stă în atitudinea, determinarea, concentrarea jucătorilor. Nu pot să-mi explic. A doua repriză s-a făcut ceva, cât de cât, dar fără să fim limpezi, concreţi, să atacăm poarta, să încercăm să marcăm.

Am întâlnit o echipă care se luptă, joacă, iar fotbalul te pedepseşte. Ei au jucat şi la sfârşit... N-am câştigat niciun duel, toate mingile din aut au ajuns doar la ei. Au aruncat mingi în careu şi era inevitabil (n.r.- golul). Doare, dar asta e. Avem un an greu. Am luat multe goluri, eram într-o situaţie, era un proces de 4 săptămâni în care trebuia să revenim”, a spus Hagi, potrivit Digi Sport.

Formaţia Farul Constanţa a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.

Ads