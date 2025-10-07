Fotbalistul care îl distruge pe "Rege": "Hagi, ești o scorpie! Stai jos și taci naibii din gură!"

Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, fostul atacant al lui Beșiktaș, Pascal Nouma (53 de ani), a rememorat un episod tulburător petrecut în derby-ul cu Galatasaray, din toamna anului 2000. Francezul susține că a fost insultat de Gică Hagi în termeni rasiali și familiari, iar confruntarea dintre cei doi ar fi continuat cu o altercație fizică la vestiare.

Pe 21 octombrie 2000, stadionul „Inonu” fierbea. Beșiktaș întâlnea Galatasaray într-un duel încărcat de rivalitate. Pe banca „leilor” se afla Mircea Lucescu, aflat la primul său sezon în Turcia, în timp ce Gheorghe Hagi juca ultimele meciuri ale unei cariere legendare, înainte de retragerea din vara lui 2001. Gică Popescu, căpitanul echipei, avea să fie eliminat în minutul 69, iar Beșiktaș s-a impus cu 3-1.

Însă episodul care a rămas în istorie s-a petrecut încă din minutul 11, la scorul de 0-0, într-un duel direct între Hagi și Nouma, devenit de atunci subiect tabu în fotbalul turc.

"Oprește-te să mă mai înjuri de culoarea pielii și de mama!”, rememorează Nouma în interviul oferit GSP-ului, susținând că a fost provocat de Hagi pe teren.

„M-a lovit cu cotul peste față și mi-a zis că e din Mafie. I-am răspuns: Fuck you cu mafia ta! Pe culoarul spre vestiar i-am tras o palmă peste față! Mafioții nu vorbesc. Dacă spui că ești mafiot, înseamnă că nu ești! Hagi – ești o scorpie! Asta e!”

Ads

Francezul afirmă că a fost profund marcat de acel moment: „Când cineva te înjură de mamă, nu poți uita, chiar și după 20 de ani. L-am urât, dar recunosc – a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din lume”.

Dacă ar fi aici, i-aș spune: Stai jos!! Și taci naibii din gură! Stai jos imediat!!

Ani mai târziu, cei doi s-au reîntâlnit la un turneu de fotbal pe plajă la St. Tropez, în 2005. „Juca în echipa României, cu Popescu și alții. Eu eram în tribună. I-am strigat: Hei, Hagi! Acum ești în țara mea! Mafia mea e aici! S-a cam speriat, dar nu i-am făcut nimic. L-am lăsat în pace”, povestește Nouma.

Nouma a făcut și o comparație directă între cei doi români legendari din acea perioadă: „Gică Popescu era un gentleman, un tip calm, un înger! Nu l-am auzit niciodată ridicând vocea. În schimb, Hagi... era diavolul! Dar un diavol genial pe teren.”

În contrast cu tonul dur la adresa lui Hagi, francezul a vorbit cu emoție despre Mircea Lucescu, antrenorul care l-a readus la Beșiktaș în 2002, într-un moment în care cariera și viața lui erau în pericol.

Ads

„Mister Lucescu e mai mult decât un tată pentru mine. Eram diagnosticat cu cancer muscular, aveam doar 2% șanse de supraviețuire. El a spus: Îl vreau pe Pascal Nouma!. Mă suna noaptea, beam cafea și vorbeam despre viață. Tatăl meu biologic n-a făcut asta niciodată.”

Nouma a devenit un simbol pentru fanii lui Beșiktaș și pentru relația specială cu Mircea Lucescu. Într-un meci cu Dinamo Kiev, după ce a marcat, francezul a fugit spre bancă și i-a sărutat mâna lui „Il Luce”, un gest devenit viral în toată lumea. „A fost felul meu de a-i spune: Ești totul pentru mine!”, explică fostul atacant.

Deși a fost dat afară de Beșiktaș după o celebrare obscenă a unui gol cu Fenerbahce, Pascal Nouma a rămas un personaj legendar în Turcia. Trăiește între Istanbul și Coasta de Azur, e nelipsit de la evenimentele clubului și continuă să fie primit ca un erou de fanii alb-negrilor.

Ads

Gazeta Sporturilor a încercat să obțină punctul de vedere al lui Gheorghe Hagi, însă patronul Farului nu a răspuns apelurilor și mesajelor. Versiunea „Regelui” va fi publicată în momentul în care acesta va decide să comenteze acuzațiile lui Pascal Nouma.

Un episod vechi de 25 de ani reaprinde una dintre cele mai fierbinți rivalități din istoria fotbalului turc – și readuce în prim-plan personalitățile colosale ale unei generații care a scris istorie: Hagi, Popescu, Lucescu.

Ads