Gică Hagi pleacă din România! Orașul din străinătate în care își caută locuință

Gică Hagi, patronul echipei Farul Constanța, intenționează să plece din România pentru a fi mai aproape de fiul său, Ianis.

Ianis Hagi s-a transferat în această toamnă la Alanyaspor, în Turcia, iar tatăl său vrea să fie cât mai aproape de internaționalul român.

Astfel, conform presei din Turcia, Gică Hagi e în căutarea unei locuințe la Alanya, în care să se mute cu întreaga familie pentru perioada în care Ianis va evolua la gruparea turcă.

„Gheorghe Hagi, numele de neuitat al fotbalului turc și o legendă a fotbalului românesc, a decis să se stabilească în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent după ce fiul său, Ianis Hagi, s-a transferat la Alanyaspor în septembrie 2025.

Hagi și-a început căutarea de proprietăți întâlnindu-se cu consultanți imobiliari. Familia este interesată în special de vile moderne cu vedere în zonele Ciplakli și Cikcilli.

Planul de stabilire al lui Hagi este considerat un pas care va consolida imaginea orașului Alanya ca ”oraș al sportivilor”. Fanii și oficialii clubului așteaptă cu nerăbdare achiziția iminentă a proprietății de către legendă. Piața imobiliară din regiune a fost, de asemenea, stimulată de această căutare.

În timp ce Ianis este de așteptat să continue moștenirea tatălui său pe teren, prezența lui Gheorghe Hagi pare să adauge o motivație suplimentară echipei Alanyaspor”, au scris turcii de la yedigunhaber.com, conform Gsp.ro.

