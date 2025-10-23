Gică Hagi pleacă din România! Orașul din străinătate în care își caută locuință

Autor: Teodor Serban
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:34
453 citiri
Gică Hagi pleacă din România! Orașul din străinătate în care își caută locuință
Gheorghe Hagi. Foto: Facebook / Gheorghe Hagi

Gică Hagi, patronul echipei Farul Constanța, intenționează să plece din România pentru a fi mai aproape de fiul său, Ianis.

Ianis Hagi s-a transferat în această toamnă la Alanyaspor, în Turcia, iar tatăl său vrea să fie cât mai aproape de internaționalul român.

Astfel, conform presei din Turcia, Gică Hagi e în căutarea unei locuințe la Alanya, în care să se mute cu întreaga familie pentru perioada în care Ianis va evolua la gruparea turcă.

„Gheorghe Hagi, numele de neuitat al fotbalului turc și o legendă a fotbalului românesc, a decis să se stabilească în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent după ce fiul său, Ianis Hagi, s-a transferat la Alanyaspor în septembrie 2025.

Hagi și-a început căutarea de proprietăți întâlnindu-se cu consultanți imobiliari. Familia este interesată în special de vile moderne cu vedere în zonele Ciplakli și Cikcilli.

Planul de stabilire al lui Hagi este considerat un pas care va consolida imaginea orașului Alanya ca ”oraș al sportivilor”. Fanii și oficialii clubului așteaptă cu nerăbdare achiziția iminentă a proprietății de către legendă. Piața imobiliară din regiune a fost, de asemenea, stimulată de această căutare.

În timp ce Ianis este de așteptat să continue moștenirea tatălui său pe teren, prezența lui Gheorghe Hagi pare să adauge o motivație suplimentară echipei Alanyaspor”, au scris turcii de la yedigunhaber.com, conform Gsp.ro.

România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei. Guvernul spune adio unui acord „depășit”
România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei. Guvernul spune adio unui acord „depășit”
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 23 octombrie, printr-un proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), instrument multilateral de cooperare energetică,...
Câți români se consideră săraci. Cum stă țara noastră în comparație cu celelalte state membre UE
Câți români se consideră săraci. Cum stă țara noastră în comparație cu celelalte state membre UE
Numărul europenilor care se consideră săraci a scăzut în 2024, arată datele Eurostat. Procentul celor care se percep în mod subiectiv ca săraci a scăzut de la 19,1% în 2023 la 17,4% în...
#Gica Hagi, #Romania, #oras, #strainatate, #locuinta , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB - Bologna, în Europa League. Campioana României vrea să spele rușinea. Surprizele din echipa de start LIVETEXT, de la 19.45
  2. Gică Hagi pleacă din România! Orașul din străinătate în care își caută locuință
  3. El Clasico revine pe 26 octombrie. Cote și ponturi pariuri Real Madrid vs Barcelona
  4. Dennis Man, după Kylian Mbappe? Românul e în careul de ași al Ligii Campionilor
  5. Cartonaș roșu! Cea mai frumoasă arbitră, curtată de fotbaliști la vestiare: ”Poate de aceea n-am avansat” FOTO
  6. Monica Niculescu a jucat în sferturi la Guangzhou. Cu câți bani s-a ales românca
  7. Colegul de generație al lui Cristi Chivu a luat foc: ”Taci, mă! Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă”
  8. Universitatea Cluj are un nou antrenor: "șepcile roșii" au anunțat oficial cine îl înlocuiește pe Ioan Sabău
  9. Dennis Man, pe lista UEFA pentru un premiu onorant! Cu cine se luptă românul
  10. Sar scântei în lumea șahului după moartea americanului de 29 de ani. Un rus face acuzații grave