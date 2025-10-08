"Hagi, ție nu ți-a spus nimeni că ești prost? Mai bine o luai de nevastă pe Mona Muscă și plecai în munți!"

Radu Banciu a lansat un nou atac virulent la adresa lui Gheorghe Hagi, într-una dintre edițiile recente ale emisiunii sale.

Jurnalistul a ironizat dur nivelul de educație al fostului mare fotbalist, susținând că „Hagi și-a terminat liceul și facultatea într-o singură zi” și că „ar fi fost mai bine să se retragă în munți după cariera de jucător”.

„Unii au terminat liceul și facultatea în aceeași zi. Hagi și-a luat clasele într-o singură zi, că atunci avea liber. Le-a trecut pe toate. Cum deschidea gura, mai trecea o clasă. Dar, din păcate pentru el, acum se vede”, a spus Banciu, cu sarcasm, la IAmSport.

Comentatorul a continuat în același ton acid: "Dacă s-ar fi ținut doar de fotbal și după aia pleca în munți, o lua de nevastă pe Mona Muscă (n.r. - fost politician), astăzi am fi regretat cu toți, am fi zis: Unde o fi Hagi, ce bun era Hagi Așa, cunoscându-l...

El nu și-a dat seama că atunci când ești prost e bine să stai în banca ta.

Ok, cât ai fost fotbalist și era Dumitru Graur comentator, nu te întreba nimeni cât de prost ești, dar după ce lucrurile astea au trecut ție nu ți-a spus nimeni că ești prost?

Și ai tot început să apari, să vorbești, ai dat pe goarnă tot ce ai făcut în anii de tristă amintire.

Nu te înjură lumea în public, dar acasă te înjură toți, Gicane!".

