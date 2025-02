De ce a refuzat Hagi echipa națională de două ori. "Am în continuare visul de a antrena o echipă mare"

Fost lider al Generației de Aur și selecționer al României, Gheorghe Hagi a afirmat că, atât timp cât este acționar la Farul Constanța, nu va mai putea fi antrenorul echipei naționale, motiv pentru care a și refuzat oferta Federației Române de Fotbal.

"Eu mulțumesc conducerii federației că a crezut în mine, și prima oară, și a doua oară, pentru că ne-am întâlnit și am discutat. Dar a fost foarte greu. Erau două lucruri, pe de o parte îmi doream să mă duc, și îmi doresc oricând vine vorba de echipa națională. Și cred eu că era un moment bun la experiența pe care o aveam. Dar ce făceam cu acționariatul? Eu nu puteam să fac și una și alta.

Îmi doream, de aceea m-am dus să mă întâlnesc, dar am văzut că este imposibil, și că nu este bine să fac lucrul ăsta, pentru că așa cum i-am spus președintelui, echipa națională are nevoie de liniște. Echipa națională ca să construiască ceva bun trebuie să fie liniște și unitate. Toată lumea să împingă într-o direcție. Și cred eu că dacă ajungeam acolo ca acționar la Farul lucrurile nu cred că erau de natura asta. Și am spus că nu pot să ajung. Și, atât timp cât nu rezolv această problemă, nu pot exista șanse. E incompatibil, punct. Mai ales că suntem la noi. Și noi suntem latini, se vorbește mult. Și nu are rost, pentru că echipa națională are nevoie de liniște", a declarat Hagi.

El susține că România are o generație de antrenori foarte valoroși: "Dar echipa națională are de unde să aleagă, pentru că are un pachet de antrenori foarte foarte buni, și din generația mea, și cei mai tineri. Sunt antrenori foarte buni. Speranța și visul va exista întotdeauna, le avem toți".

Ads

Gheorghe Hagi speră în continuare că va avea șansa să antreneze o echipă puternică din străinătate, afirmând că așteaptă propuneri.

"Am în continuare visul de a antrena o echipă mare, pentru că, chiar dacă am 60 de ani, mă simt bine, sunt sănătos și orice provocare, orice se ivește, vom vedea. Dacă cineva mă vrea, știe unde sunt. Dacă nu, nu e nicio problemă, știu unde să muncesc. Muncesc poate prea mult, mai ales în ultimii 15 ani, de când am o muncă administrativă și tehnică", a mai adăugat Hagi.

Ads