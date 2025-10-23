Reacție rapidă a lui Gică Hagi, după ce turcii au scris că se mută în țara lor

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 20:33
227 citiri
Reacție rapidă a lui Gică Hagi, după ce turcii au scris că se mută în țara lor
Gică Hagi FOTO facebook Farul

În urma informațiilor apărute în ultimele zile în presa din Turcia, conform cărora Gică Hagi ar intenționa să se mute definitiv în Alanya, „Regele” a venit cu o replică fermă și a negat categoric scenariul.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă țară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenție și, în consecință, acea știre preluată de mass-media din România este eronată”, a transmis Gică Hagi.

Reacția lui Hagi vine în contextul zvonurilor potrivit cărora legenda „Generației de Aur” ar fi început deja demersurile pentru achiziționarea unei locuințe în Alanya.

Ce scriseseră turcii

„Gheorghe Hagi, numele de neuitat al fotbalului turc și o legendă a fotbalului românesc, a decis să se stabilească în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent după ce fiul său, Ianis Hagi, s-a transferat la Alanyaspor în septembrie 2025.

Hagi și-a început căutarea de proprietăți întâlnindu-se cu consultanți imobiliari. Familia este interesată în special de vile moderne cu vedere în zonele Ciplakli și Cikcilli.

În timp ce Ianis este de așteptat să continue moștenirea tatălui său pe teren, prezența lui Gheorghe Hagi pare să adauge o motivație suplimentară echipei Alanyaspor”, au scris turcii de la yedigunhaber.com, conform Gsp.ro.

Gică Hagi pleacă din România! Orașul din străinătate în care își caută locuință
Gică Hagi pleacă din România! Orașul din străinătate în care își caută locuință
Gică Hagi, patronul echipei Farul Constanța, intenționează să plece din România pentru a fi mai aproape de fiul său, Ianis. Ianis Hagi s-a transferat în această toamnă la Alanyaspor,...
Marius Șumudică e șocat de ce-a văzut: ”Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion”
Marius Șumudică e șocat de ce-a văzut: ”Dacă eu făceam așa ceva în Turcia, a doua zi mă punea Erdogan pe avion”
Antrenorul Marius Șumudică, liber de contract, a comentat în termeni duri scandalul iscat după fluierul final din meciul Petrolul - CFR Cluj (1-0), când italianul Andrea Mandorlini a avut un...
#Gica Hagi, #Turcia, #mutare, #alanyaspor, #Ianis Hagi , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a rupt tacerea, dupa ce turcii au anuntat ca vrea sa se mute din Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB - Bologna, în Europa League. Primă repriză dezastruoasă pentru campioana României LIVETEXT
  2. Reacție rapidă a lui Gică Hagi, după ce turcii au scris că se mută în țara lor
  3. Messi și-a pus semnătura pe contract și va juca pe un nou stadion!
  4. Gică Hagi pleacă din România! Orașul din străinătate în care își caută locuință
  5. El Clasico revine pe 26 octombrie. Cote și ponturi pariuri Real Madrid vs Barcelona
  6. Dennis Man, după Kylian Mbappe? Românul e în careul de ași al Ligii Campionilor
  7. Cartonaș roșu! Cea mai frumoasă arbitră, curtată de fotbaliști la vestiare: ”Poate de aceea n-am avansat” FOTO
  8. Monica Niculescu a jucat în sferturi la Guangzhou. Cu câți bani s-a ales românca
  9. Colegul de generație al lui Cristi Chivu a luat foc: ”Taci, mă! Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă”
  10. Universitatea Cluj are un nou antrenor: "șepcile roșii" au anunțat oficial cine îl înlocuiește pe Ioan Sabău