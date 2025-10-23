Reacție rapidă a lui Gică Hagi, după ce turcii au scris că se mută în țara lor

În urma informațiilor apărute în ultimele zile în presa din Turcia, conform cărora Gică Hagi ar intenționa să se mute definitiv în Alanya, „Regele” a venit cu o replică fermă și a negat categoric scenariul.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă țară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenție și, în consecință, acea știre preluată de mass-media din România este eronată”, a transmis Gică Hagi.

Reacția lui Hagi vine în contextul zvonurilor potrivit cărora legenda „Generației de Aur” ar fi început deja demersurile pentru achiziționarea unei locuințe în Alanya.

Ce scriseseră turcii

„Gheorghe Hagi, numele de neuitat al fotbalului turc și o legendă a fotbalului românesc, a decis să se stabilească în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent după ce fiul său, Ianis Hagi, s-a transferat la Alanyaspor în septembrie 2025.

Hagi și-a început căutarea de proprietăți întâlnindu-se cu consultanți imobiliari. Familia este interesată în special de vile moderne cu vedere în zonele Ciplakli și Cikcilli.

În timp ce Ianis este de așteptat să continue moștenirea tatălui său pe teren, prezența lui Gheorghe Hagi pare să adauge o motivație suplimentară echipei Alanyaspor”, au scris turcii de la yedigunhaber.com, conform Gsp.ro.

