Gica Popescu, reclamat la DNA

Presedintele gruparii Dunarea Galati, Aurel Brasoveanu, spune ca l-a reclamat la DNA pe fostul international Gica Popescu, aflandu-se in litigiu cu scoala de fotbal a "Baciului" in cazul fotbalistului Matei.

"Gica Popescu nu doreste sa puna in practica deciziile Federatiei Romane de Fotbal pe care ii acuza de practici neloiale si pe care i-au actionat in instanta, desi ei le-au permis sa joace si in stare de neprogramare.

Dansul nu a dorit sa ne plateasca, ne-a trimis in judecata fara niciun temei, iar noi l-am reclamat la Directia Nationala Anticoruptie Bucuresti, sectorul 2", a declarat Aurel Brasoveanu pentru Sport Total FM.

Gica Popescu este acuzat ca ar fi vandut la AS Roma un fotbalist sub contract cu formatia Dunarea Galati.