Gafă incredibilă făcută de Gică Popescu. Ce prostie a putut să spună fostul mare internațional

Gică Popescu a avut o reacție nervoasă la meciul Farul-FCSB, scor 0-1, după ce echipa vizitatoare a primit foarte ușor un penalty.

Supărat pe arbitraj, fostul mare internațional a gafat impardonabil. ”Se răsucește Igna în mormânt”, a spus el, deși fostul arbitru FIFA este în viață.

El a revenit mai târziu și a explicat gafa.

”Când am ieșit din stadion, am făcut o declarație și l-am încurcat pe domnul Igna cu domnul Rainea, vreau să îmi cer scuze. M-am referit la domnul Rainea când am spus că se răsucește în mormânt.

Ceea ce mă surprinde este faptul că nu a fost la VAR. Dacă asta nu e fază de VAR, care e fază de VAR? Analizați voi dacă ăsta este penalty.

Astfel de situații se întâmplă în careu. Nu poți să nu atingi adversarul, una este contact, alta este fault, alta este o atingere. Se întâmplă sute de astfel de atingeri.

Era un meci care se scurgea spre un rezultat de egalitate. Dacă nu ar fi existat acest moment, s-ar fi terminat la egalitate.

Când rezultatele nu sunt cele mai bune, e normal să ne gândim că am făcut și greșeli. Eu cred că avem un joc foarte bun și cred ca ne va duce în play-off”, a spus Gică Popescu la finalul partidei, conform digisport.ro.